Corinthians x Athletico: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil

Corinthians e Athletico Paranaense se enfrentam nesta quarta-feira (10), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo está marcado para às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida terá transmissão da Globo (TV Aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (Pay-per-view) e Prime Video (Streaming).

Ficha do jogo COR CAP Copa do Brasil Quartas de final (volta) Data e Hora Quarta-feira, 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília) Local Neo Química Arena, São Paulo (SP) Árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) Var Diego Pombo Lopez (BA) Onde assistir

No duelo de ida, antes da Data Fifa, o Timão bateu o Athletico por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, com gol de Gui Negão. O resultado permite que o Corinthians tenha a vantagem do empate no confronto decisivo pela competição nacional.

Corinthians venceu o Furacão por 1 a 0 no jogo de ida (Foto: Hedeson Alves/AGIF)

Como vem o Athletico?

Desde o primeiro jogo, a equipe paranaense se recuperou na Série B, torneio em que venceu as últimas três partidas. Atualmente, a equipe de Odair Hellmann ocupa a oitava colocação, cinco pontos atrás da Chapecoense, o quarto colocado.

O maior desfalque do Athletico Paranaense para o jogo é justamente no banco de reservas. O treinador Odair Hellmann foi expulso na partida de ida, o auxiliar Fábio Moreno assume o time interinamente. Outra ausência é o zagueiro Arthur Dias, com desconforto muscular. A equipe deve iniciar o jogo com: Santos; Benavídez, Aguirre, Carlos Terán e Esquivel; Felipinho, Patrick (Dudu) e Zapelli; Mendoza, Leozinho (Luiz Fernando) e Viveros.

Como vem o Corinthians?

O Timão terá o desfalque certo de Raniele, que se recupera de lesão. Dorival Júnior aguarda o retorno dos convocados para a Data Fifa: Hugo Souza (Brasil); José Martínez (Venezuela); Romero (Paraguai); Félix Torres (Equador). O Corinthians fretou um avião para trazer o goleiro, mas não sabe se poderá contar com o restante.

O clube alvinegro deve iniciar o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto (Gui Negão).

