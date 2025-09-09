menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Corinthians x Athletico: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil

Timão e Furacão decidem uma vaga para as semifinais do torneio

imagem cameraCorinthians e Athletico se enfrentam por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 09/09/2025
17:28
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Corinthians e Athletico Paranaense se enfrentam nesta quarta-feira (10), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo está marcado para às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida terá transmissão da Globo (TV Aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (Pay-per-view) e Prime Video (Streaming).

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Corinthians-escudo-onde-assistir
COR
escudo-athletico-png
CAP
Copa do Brasil
Quartas de final (volta)
Data e Hora
Quarta-feira, 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
Local
Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Árbitro
Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes
Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
Var
Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir

No duelo de ida, antes da Data Fifa, o Timão bateu o Athletico por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, com gol de Gui Negão. O resultado permite que o Corinthians tenha a vantagem do empate no confronto decisivo pela competição nacional.

Gui Negão x Arthur Dias em Corinthians x Athletico (Foto: Hedeson Alves/AGIF)
Corinthians venceu o Furacão por 1 a 0 no jogo de ida (Foto: Hedeson Alves/AGIF)

Como vem o Athletico?

Desde o primeiro jogo, a equipe paranaense se recuperou na Série B, torneio em que venceu as últimas três partidas. Atualmente, a equipe de Odair Hellmann ocupa a oitava colocação, cinco pontos atrás da Chapecoense, o quarto colocado.

continua após a publicidade

O maior desfalque do Athletico Paranaense para o jogo é justamente no banco de reservas. O treinador Odair Hellmann foi expulso na partida de ida, o auxiliar Fábio Moreno assume o time interinamente. Outra ausência é o zagueiro Arthur Dias, com desconforto muscular. A equipe deve iniciar o jogo com: Santos; Benavídez, Aguirre, Carlos Terán e Esquivel; Felipinho, Patrick (Dudu) e Zapelli; Mendoza, Leozinho (Luiz Fernando) e Viveros.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Como vem o Corinthians?

O Timão terá o desfalque certo de Raniele, que se recupera de lesão. Dorival Júnior aguarda o retorno dos convocados para a Data Fifa: Hugo Souza (Brasil); José Martínez (Venezuela); Romero (Paraguai); Félix Torres (Equador). O Corinthians fretou um avião para trazer o goleiro, mas não sabe se poderá contar com o restante.

continua após a publicidade

O clube alvinegro deve iniciar o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto (Gui Negão).

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Athletico pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X ATHLETICO
QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: Quarta-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (PR)
📺 Onde assistir: Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada), Premiere (pay per view) e Prime Vídeo (streaming pago)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto (Gui Negão).

ATHLETICO (Técnico: Fábio Moreno)
Santos; Benavídez, Aguirre, Carlos Terán e Esquivel; Felipinho, Patrick (Dudu) e Zapelli; Mendoza, Leozinho (Luiz Fernando) e Viveros.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias