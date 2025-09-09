Corinthians x Athletico: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil
Timão e Furacão decidem uma vaga para as semifinais do torneio
Corinthians e Athletico Paranaense se enfrentam nesta quarta-feira (10), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo está marcado para às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida terá transmissão da Globo (TV Aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (Pay-per-view) e Prime Video (Streaming).
Ficha do jogo
No duelo de ida, antes da Data Fifa, o Timão bateu o Athletico por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, com gol de Gui Negão. O resultado permite que o Corinthians tenha a vantagem do empate no confronto decisivo pela competição nacional.
Como vem o Athletico?
Desde o primeiro jogo, a equipe paranaense se recuperou na Série B, torneio em que venceu as últimas três partidas. Atualmente, a equipe de Odair Hellmann ocupa a oitava colocação, cinco pontos atrás da Chapecoense, o quarto colocado.
O maior desfalque do Athletico Paranaense para o jogo é justamente no banco de reservas. O treinador Odair Hellmann foi expulso na partida de ida, o auxiliar Fábio Moreno assume o time interinamente. Outra ausência é o zagueiro Arthur Dias, com desconforto muscular. A equipe deve iniciar o jogo com: Santos; Benavídez, Aguirre, Carlos Terán e Esquivel; Felipinho, Patrick (Dudu) e Zapelli; Mendoza, Leozinho (Luiz Fernando) e Viveros.
Como vem o Corinthians?
O Timão terá o desfalque certo de Raniele, que se recupera de lesão. Dorival Júnior aguarda o retorno dos convocados para a Data Fifa: Hugo Souza (Brasil); José Martínez (Venezuela); Romero (Paraguai); Félix Torres (Equador). O Corinthians fretou um avião para trazer o goleiro, mas não sabe se poderá contar com o restante.
O clube alvinegro deve iniciar o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto (Gui Negão).
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Athletico pela Copa do Brasil
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X ATHLETICO
QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: Quarta-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (PR)
📺 Onde assistir: Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada), Premiere (pay per view) e Prime Vídeo (streaming pago)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto (Gui Negão).
ATHLETICO (Técnico: Fábio Moreno)
Santos; Benavídez, Aguirre, Carlos Terán e Esquivel; Felipinho, Patrick (Dudu) e Zapelli; Mendoza, Leozinho (Luiz Fernando) e Viveros.
