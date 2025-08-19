Corinthians afasta atacante em meio a rumores de saída
Héctor Hernández treinará separado do elenco
O Corinthians determinou que Héctor Hernández treine de forma separada do grupo. O centroavante deixou de ser relacionado por Dorival Júnior, e a decisão reforça os rumores sobre uma possível saída do espanhol.
Em nota oficial divulgada nesta terça-feira (19), o Corinthians comunicou que o atacante treinará em horários alternativos, separado do elenco. Héctor Hernández não entra em campo desde o empate por 1 a 1 com o Grêmio, em junho, antes da parada do calendário nacional para o Mundial de Clubes da Fifa.
Além disso, não é relacionado desde julho, quando o Corinthians empatou por 0 a 0 com o Cruzeiro. Após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, no sábado (16), Dorival Júnior falou sobre ausência de Héctor e disse que o tema precisa ser debatido com Fabinho Soldado, executivo de futebol.
— Esse é um assunto que o Fabinho está a par. Qualquer dúvida, é com ele — disse o treinador de forma sucinta.
Falta de peças
O afastamento ocorre em meio a uma crise no setor ofensivo do Corinthians. Os titulares Memphis, com uma lesão muscular na coxa, e Yuri Alberto, que se recupera de uma cirurgia na hérnia inguinal, são baixas no clube alvinegro.
O atacante Vitinho foi o único reforço do Corinthians nesta janela, e possivelmente o último, pois o clube foi punido pela Fifa com um transfer ban. Dorival Júnior tem dado mais oportunidades a jogadores oriundos da base, como Gui Negão e Kayke, enquanto a dupla titular está no departamento médico.
Héctor Hernández chegou ao Corinthians em setembro do ano passado, vindo do Chaves, de Portugal. O jogador tem 24 partidas pelo Timão e apenas dois gols marcados.
