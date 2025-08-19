Bahia e Ceará disputam premiação milionária por vaga na final da Copa do Nordeste

Bahia e Ceará disputam em jogo único a semifinal da Copa do Nordeste nesta quarta-feira (20). As equipes se enfrentam na Fonte Nova, em Salvador, às 21h30, enquanto CSA e Confiança duelam em Maceió pela outra vaga na decisão. Além da classificação, os clubes lutam por uma premiação milionária paga os finalistas do Nordestão 2025.

Neste ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou um reajuste 5% nos valores de premiação em comparação ao que foi pago em 2024. A competição passou a ocupar um lugar importante no balanço financeiro das equipes, principalmente os representantes de divisões inferiores, uma vez que a Copa do Nordeste, atualmente, tem premiações maiores que os estaduais da região.

De acordo com o regulamento, assim como foi no último ano, a primeira fase teve cotas de premiação variáveis entre os participantes, que mudaram de acordo com a posição do ranking da CBF. Nas fases de mara-mata, os classificados passaram a receber a mesma quantia.

Na fase de grupos Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport ficaram com o valor máximo, que foi de R$ 3,5 milhões. O Vitória, também da Série A, ficou no segundo grupo e recebeu R$ 2,6 milhões pela participação na Copa do NE, assim como CRB (Série B) CSA (Série C) e Sampaio Corrêa-MA (Série D), todos eles na mesma faixa de bonificação.

Na terceira faixa estão Náutico (Série C), Confiança-SE (Série C), Ferroviário-CE (Série D) e Altos-PI (Série D), que faturaram R$ 2 milhões pela participação na faixa de grupos. O último grupo é composto por América-RN (Série D), Juazeirense-BA (Série D), Moto Club-MA (sem divisão) e Sousa-PB (Série D), que receberam R$ 1,3 milhão.

No mata-mata, a vaga nas quartas pagou R$ 550 mil e os semifinalistas receberam mais R$ 770 mil. Ambas as fases jogadas em partida única. Na final, que será disputada em dois jogos, o vice-campeão fatura R$ 1,4 milhão, enquanto o grande campeão da Copa do Nordeste 2025 recebe R$ 2,2 milhões.

Premiação acumulada na semifinal

Entre os quatro clubes que disputam a semifinal, Bahia e Ceará somam o mesmo valor até aqui. No total, o Esquadrão de Aço e o Vovô receberam R$ 4,82 milhões pelas campanhas na edição de 2025. Do outro lado da chave, o CSA e o Confiança, que disputam a Série C, receberam bônus diferentes.

A equipe alagoana, por estar uma faixa de bonificação, soma até aqui R$ 3,92 milhões, enquanto o Confiança ocupa o terceiro grupo e faturou R$ 3,32 milhões na Copa do Nordeste. A nível de comparação, o CSA recebeu apenas R$ 200 mil pela participação no Campeonato Alagoano, mesmo valor recebido pela equipe de Aracaju, que venceu o Campeonato Sergipano.