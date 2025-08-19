Memphis é diagnosticado com virose e interrompe tratamento no Corinthians

Memphis foi diagnosticado com uma virose e ficou fora dos dois últimos treinos do Corinthians. O atacante se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita e não pôde realizar o tratamento tanto na segunda, quanto na terça-feira (19).

O camisa 10 sentiu um mal-estar e ficou de repouso nos últimos dias. Memphis está sendo observado pelo departamento médico. Inicialmente, a previsão é que o holandês retorne aos gramados em setembro, próximo do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, marcado para o dia 11 do próximo mês.

Memphis não entra em campo desde a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, no dia 6 de agosto. O jogador saiu ainda na primeira etapa e foi diagnosticado com a lesão muscular.

Desde então, o Corinthians sofreu duas derrotas por 2 a 1 pelo Brasileirão. A primeira foi contra o Juventude, fora de casa, e a segunda contra o Bahia, na Neo Química Arena.

Última partida de Memphis pelo Corinthians foi na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Temporada do Memphis

O camisa 10 do Corinthians tem 49 jogos pelo clube alvinegro, com 15 gols e 14 assistências. O holandês conquistou o título do Paulistão nesta temporada com o Timão. Com 31 anos, o atacante é uma das referências do atual elenco.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (24), às 16h (de Brasília), contra o Vasco da Gama, em São Januário. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro, torneio em que o Timão não vence há seis rodadas. Memphis deve ser desfalque do clube alvinegro.