Carioca será chance para jovens do Flamengo buscarem espaço; veja nomes
Rubro-Negro será representado pelo time sub-20 nas três primeiras rodadas
O Campeonato Carioca será uma oportunidade de ouro para os jovens da base do Flamengo buscarem espaço no time principal. O elenco comandado por Filipe Luís só se reapresenta para iniciar a preparação para a temporada na próxima segunda-feira (12), e o clube será representado pelo sub-20 nas três primeiras rodadas do estadual.
O primeiro compromisso rubro-negro acontece no domingo (11), diante da Portuguesa, no Estádio Raulino de Oliveira. Na sequência, a equipe encara Bangu e Volta Redonda, antes do clássico com o Vasco no dia 21, data da provável estreia dos profissionais em 2026.
Com a Taça Guanabara reduzida pelo novo regulamento do Campeonato Carioca, com apenas seis jogos na fase de grupos, os Garotos do Ninho terão papel fundamental em busca da classificação para o mata-mata. O Lance! separou alguns jogadores que podem aproveitar o estadual para ganhar espaço com Filipe Luís.
Léo Nannetti
O goleiro de 18 anos, Nannetti é tratado como uma grande promessa pelo Flamengo. Ele ganhou destaque no Mundial sub-20 em 2025, ao ser o melhor jogador em campo na decisão contra o Barcelona, vencida pelo Rubro-Negro nos pênaltis.
Com a saída de Matheus Cunha, o elenco principal do Mais Querido tem apenas outro jovem, Dyogo Alves, como opção ao titular Rossi. Enquanto o clube busca opções no mercado, Léo Nannetti tem a chance de mostrar serviço durante o Carioca. Ele teve oportunidade de integrar o grupo que disputou a Copa do Mundo de Clubes nos EUA.
Pablo Lúcio
Uma das grandes apostas da base rubro-negra, Pablo Lúcio pode ter no estadual a maior sequência entre os profissionais. Aos 18 anos, o volante trabalhou com Filipe Luís no sub-17 e sub-20 e é observado de perto pelo treinador.
Pablo se destacou diante do Mirassol, na última rodada do Brasileirão 2025, quando o Flamengo usou equipe alternativa após viajar ao Catar para disputa do Mundial de Clubes.
Douglas Telles
Douglas Telles ganhou as primeiras oportunidades no profissional do Mais Querido na reta final da última temporada e deixou boa impressão. O atacante estreou na goleada por 5 a 1 diante do Sport, na Arena Pernambuco, e balançou a rede logo no primeiro toque de bola ao entrar nos segundo tempo.
Contra o Mirassol, mais uma vez não desperdiçou a chance: foi dele o gol que abriu o placar no empate por 3 a 3 na rodada final do Campeonato Brasileiro. Com estrela, o jovem de 18 busca manter a boa fase na nova temporada.
Guilherme Gomes
Outro destaque do Flamengo diante do Mirassol, Guilherme fez dois gols na última rodada do Brasileirão, o primeiro deles um golaço de fora da área. A fase artilheira, porém, vinha desde a base: foram 14 gols no sub-20 em 2025, com seis marcados nos últimos quatro jogos pela categoria.
O meia-atacante de 19 anos pode aproveitar o Carioca para dar sequência ao bom momento e se credenciar como uma das opções para Filipe Luís no restante da temporada. Com Arrascaeta e Carrascal iniciando o ano como titulares, o elenco principal não tem um meio-campista mais avançado entre os reservas.
