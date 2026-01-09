Carioca será chance para jovens do Flamengo buscarem espaço; veja nomes

O Campeonato Carioca será uma oportunidade de ouro para os jovens da base do Flamengo buscarem espaço no time principal. O elenco comandado por Filipe Luís só se reapresenta para iniciar a preparação para a temporada na próxima segunda-feira (12), e o clube será representado pelo sub-20 nas três primeiras rodadas do estadual.

O primeiro compromisso rubro-negro acontece no domingo (11), diante da Portuguesa, no Estádio Raulino de Oliveira. Na sequência, a equipe encara Bangu e Volta Redonda, antes do clássico com o Vasco no dia 21, data da provável estreia dos profissionais em 2026.

Com a Taça Guanabara reduzida pelo novo regulamento do Campeonato Carioca, com apenas seis jogos na fase de grupos, os Garotos do Ninho terão papel fundamental em busca da classificação para o mata-mata. O Lance! separou alguns jogadores que podem aproveitar o estadual para ganhar espaço com Filipe Luís.

Léo Nannetti

O goleiro de 18 anos, Nannetti é tratado como uma grande promessa pelo Flamengo. Ele ganhou destaque no Mundial sub-20 em 2025, ao ser o melhor jogador em campo na decisão contra o Barcelona, vencida pelo Rubro-Negro nos pênaltis.

Com a saída de Matheus Cunha, o elenco principal do Mais Querido tem apenas outro jovem, Dyogo Alves, como opção ao titular Rossi. Enquanto o clube busca opções no mercado, Léo Nannetti tem a chance de mostrar serviço durante o Carioca. Ele teve oportunidade de integrar o grupo que disputou a Copa do Mundo de Clubes nos EUA.

Léo Nannetti comemora título Mundial sub-20 pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Pablo Lúcio

Uma das grandes apostas da base rubro-negra, Pablo Lúcio pode ter no estadual a maior sequência entre os profissionais. Aos 18 anos, o volante trabalhou com Filipe Luís no sub-17 e sub-20 e é observado de perto pelo treinador.

Pablo se destacou diante do Mirassol, na última rodada do Brasileirão 2025, quando o Flamengo usou equipe alternativa após viajar ao Catar para disputa do Mundial de Clubes.

Pablo Lúcio com a taça da Supercopa do Brasil do Flamengo (Foto: Divulgação)

Douglas Telles

Douglas Telles ganhou as primeiras oportunidades no profissional do Mais Querido na reta final da última temporada e deixou boa impressão. O atacante estreou na goleada por 5 a 1 diante do Sport, na Arena Pernambuco, e balançou a rede logo no primeiro toque de bola ao entrar nos segundo tempo.

Contra o Mirassol, mais uma vez não desperdiçou a chance: foi dele o gol que abriu o placar no empate por 3 a 3 na rodada final do Campeonato Brasileiro. Com estrela, o jovem de 18 busca manter a boa fase na nova temporada.

Douglas Telles e Filipe Luís pelo Flamengo (Foto: Reprodução)

Guilherme Gomes

Outro destaque do Flamengo diante do Mirassol, Guilherme fez dois gols na última rodada do Brasileirão, o primeiro deles um golaço de fora da área. A fase artilheira, porém, vinha desde a base: foram 14 gols no sub-20 em 2025, com seis marcados nos últimos quatro jogos pela categoria.

O meia-atacante de 19 anos pode aproveitar o Carioca para dar sequência ao bom momento e se credenciar como uma das opções para Filipe Luís no restante da temporada. Com Arrascaeta e Carrascal iniciando o ano como titulares, o elenco principal não tem um meio-campista mais avançado entre os reservas.

Guilherme durante duelo entre Flamengo e Mirassol pelo Brasileirão (Foto: Caique Coufal / Flamengo)

