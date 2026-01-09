Corinthians: entenda lesão de Garro e o tempo previsto para retorno
Meia passou por cirurgia no punho esquerdo
- Matéria
- Mais Notícias
Rodrigo Garro passou por uma cirurgia no escafoide do punho esquerdo nesta quarta-feira (7). O atleta sofreu uma fratura na vitória sobre o Vasco, na decisão da Copa do Brasil, no dia 21 de dezembro. A decisão do departamento médico do Corinthians foi por uma cirurgia.
Veja os números de Gabriel Paulista, possível reforço do Corinthians
Corinthians
Santos, Flamengo, Corinthians… Veja os clubes que mais cresceram no digital em 2025
Fora de Campo
Dupla ex-Flamengo, cria do Corinthians e Vasco: todos os reforços do Remo para temporada
Futebol Nacional
A fratura do escafoide atinge um pequeno osso do punho, localizado na base do polegar, que, apesar do tamanho reduzido, é fundamental para a estabilidade e a mobilidade da articulação. Segundo a fisioterapeuta esportiva, Silviane Vezzani, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), explica como a lesão pode limitar o atleta.
- É um osso essencial para absorver e garantir segurança nos movimentos do punho, principalmente em situações de apoio da mão do solo. Para um meio-campista, essa limitação interfere diretamente na performance e também na confiança em campo - disse a especialista.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Tempo de recuperação
O Corinthians não divulgou uma estimativa oficial para o retorno do meia aos gramados. Segundo Silviane Vezzani, o período médio de recuperação após a cirurgia gira em torno de 8 a 12 semanas, com etapas progressivas de reabilitação.
A reabilitação ocorre de forma gradual e segue fases específicas. Inicialmente, há a proteção da região lesionada, seguida pela retomada controlada dos movimentos. Na sequência, entram o fortalecimento muscular e os ajustes funcionais, até que o atleta esteja apto a ser reintegrado aos treinamentos com bola e às atividades específicas da modalidade.
Um dos pontos de maior atenção nesse tipo de lesão é o processo de consolidação do osso. O escafoide apresenta áreas com menor irrigação sanguínea, o que pode retardar a cicatrização e, em situações mais delicadas, resultar em pseudoartrose, quando a fratura não se fecha dentro do prazo esperado. Por isso, o controle médico e o cumprimento rigoroso do tempo de recuperação são fundamentais para evitar complicações no retorno do atleta.
- Mesmo durante a reabilitação, o atleta segue integrado à rotina da equipe, trabalhando as partes do corpo que estão liberadas. Isso é fundamental - reforça Silviane.
É comum que, no início do retorno às atividades, o atleta utilize algum tipo de proteção no punho. Órteses funcionais ou bandagens esportivas ajudam a estabilizar a articulação e a dar mais segurança nesse processo, sendo retiradas de forma gradual conforme a evolução clínica. A meta é permitir um retorno seguro aos gramados, com confiança e rendimento preservados.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias