Grêmio fecha parceria milionária para a Arena; veja valor

O Grêmio fechou uma parceria para a Arena que renderá um valor milionário. A Ingresse assumiu a gestão de venda de ingressos e soluções tecnológicas a partir de quinta-feira (8).

O acordo com a empresa foi fechado por Alex Leitão, CEO gremista, e gera R$ 45 milhões em luvas ao Tricolor, de acordo com o ge. O acordo é de três anos.

A quantia representa um salto neste tipo de receita, já que a Arena Porto-Alegrense pagou apenas R$ 1 milhão ao clube. O contrato com a antiga parceira se encerrou no ano passado.

Com o acordo, a Ingresse fará a gestão da venda de ingressos, soluções digitais, gestão de acessos e inteligência de dados do Imortal. Fundada em 2012, a empresa fez oito aquisições de concorrentes e opera em mais de 10 países.

- Ao assumir a gestão da Arena, o Grêmio se coloca em uma posição rara no futebol brasileiro: ter a propriedade e o gerenciamento do seu estádio. O acordo com a Ingresse representa um passo importante para potencializar a exploração comercial da Arena. O Grêmio terá condições de enriquecer a experiência dos torcedores - afirmou o presidente Odorico Roman.

Grêmio assumiu a gestão da Arena

No início de dezembro de 2025, o Grêmio passou a ser o dono definitivo da Arena oito anos antes do previsto. A transferência só foi possível por conta da ação do empresário Marcelo Marques.

Ele desembolsou R$ 145 milhões para adquirir a gestão junto à Arena Porto-Alegrense e assumir dois terços da dívida pela construção do estádio do fundo de investimentos Reag e da empresa Revee. O valor será pago em 10 parcelas.

- Estou na condição de torcedor. Quero destacar a minha felicidade imensa. A Arena não é do Marcelo, da OAS. A Arena é do torcedor, é do Grêmio. Que fique registrado. Agora é lotar a Arena, se associar em massa. O Grêmio é uma grande família, e toda família precisa ter uma casa. E é A casa - comemorou Marcelo Marques, dono da Marquespan, a maior produtora de pães franceses do mundo, em entrevista coletiva.