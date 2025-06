Athletico inaugura sala multissensorial na Arena da Baixada

Em meio à crise no futebol, o Athletico inaugurou uma sala multissensorial na Arena da Baixada nesta semana. O espaço é destinado a pessoas com o transtorno do espectro autista (TEA), transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e dislexia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O local estará aberto ao público a partir do jogo contra o Remo, no sábado (14), pela 12ª rodada da Série B. O jogo começa às 18h30 (horário de Brasília).

A sala multissensorial fica localizada na parte inferior do setor Brasílio Itiberê, próximo à curva do setor Coronel Dulcídio. A capacidade é para 10 pessoas.

continua após a publicidade

O atendimento contará com o apoio da Clínica Rama e a ideia é que, em dias sem partidas no estádio, o local seja utilizado como ponto de atendimento à comunidade. Além desse setor específico para PCDs, a Arena também fornece abafadores de ruídos gratuitos, que podem ser retirados nos guarda-volumes, para torcedores que possuem sensibilidade auditiva.

- É uma sala de autorregulação, não é um camarote. É um espaço para aquela pessoa que comprou o ingresso, foi para a sua cadeira e que em algum momento durante o jogo sentiu a necessidade de autorregulação. Ela vai conversar com um orientador do estádio, que vai direcionar aqui para a sala. A ideia é que a pessoa entre, consiga se autorregular e decida se vai voltar para o seu lugar ou vai embora - explicou Rubens Neves, diretor executivo da Fundação Athletico Paranaense (FunCAP).

continua após a publicidade

O rival Coritiba possui um espaço destinado a pessoas neurodivergentes desde 2023, no estádio Couto Pereira.

A vista da sala multissensorial na Arena da Baixada, do Athletico. Foto: José Tramontin/Athletico

Athletico demite diretor de futebol

Um dia após o protesto da torcida, a diretoria demitiu o diretor de futebol, Rodrigo Possebon, que, em maio, avaliou o elenco de "altíssimo nível e o melhor da Série B". O Furacão foi o único time da Série B que não contratou na janela de transferência do Mundial de Clubes, de 2 a 10 de unho.

O ano, de fato, não tem sido bom após o rebaixamento na Série A em 2024. No Paranaense, o Athletico caiu nas semifinais com uma derrota por 3 a 0 para o Maringá, na Arena da Baixada. Na Copa do Brasil, a equipe avançou três fases e enfrenta o São Paulo nas oitavas de final. Por fim, na Série B, o Athletico ocupa apenas a 12ª colocação, com 14 pontos em 11 jogos - a distância para a ZR é de quatro pontos, enquanto está a seis pontos do G-4.

O clube começou o ano com o técnico Maurício Barbieri, passou pelo interino João Correia e agora é comandado por Odair Hellmann, que fez três jogos na Série B. O treinador admitiu a necessidade de reforços, mas revelou que alguns jogadores "não querem vir para o Athletico" pelo mau momento e pressão pelo acesso.

A expectativa, então, era de que o Furacão trouxesse atletas na janela do Mundial e não esperasse o próximo mercado, entre 10 de julho e 2 de setembro. Contudo, o clube apenas se desfez do ídolo e zagueiro Thiago Heleno no período.

➡️ Veja as notícias do Athletico

Próximos jogos do Athletico