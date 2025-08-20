Diniz cobra postura do Vasco após derrota: ‘Não temos o luxo de diminuir o ritmo’

O Vasco voltou a apresentar problemas de concentração e perdeu por 2 a 0 para o Juventude, nesta quarta-feira (20), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz admitiu que sua equipe entrou em campo desligada e destacou a superioridade do adversário na disposição e entrega.

— Estivemos abaixo desde os primeiros segundos de jogo. Com nível de concentração baixo. O Juventude jogou com mais interesse na partida — afirmou o treinador.

Diniz fez questão de reforçar que, pela situação delicada na tabela, o Vasco não pode se dar ao direito de diminuir a intensidade em nenhum confronto.

— Estamos em uma situação muito delicada e não temos o luxo de poder diminuir o ritmo. Cada jogo tem que ser encarado como uma final. Hoje, deixamos de encarar assim. Que sirva de lição.

Juventude saiu na frente no confronto contra o Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Gol cedo e erros defensivos

Assim como já havia acontecido diante de Atlético-MG e Bragantino, o Vasco sofreu um gol nos primeiros minutos de jogo. Lucas Piton cometeu pênalti ao interceptar um cruzamento com a mão, e Nenê abriu o placar para o Juventude. Pouco depois, os gaúchos ampliaram após falha na cobertura vascaína.

— O que determinou muito o andamento foi o gol logo com 20 segundos. Um pênalti muito fácil de evitar. Depois estávamos dominando, mas sofremos o segundo gol numa bola esticada, em que não tivemos cobertura. Isso deixou o Juventude confortável para se defender e especular nos contra-ataques — avaliou Diniz.

Retorno de Vegetti e debate sobre o ataque

Depois da goleada por 6 a 0 sobre o Santos, Diniz optou por recolocar Pablo Vegetti como referência ofensiva. O argentino, no entanto, não repetiu o desempenho de outras partidas e acabou muito abaixo, assim como o restante do time. Mesmo assim, o técnico saiu em defesa do artilheiro.

— Não é insistência. O Vegetti fez ótimas partidas, inclusive comigo. É o artilheiro do time. Não dá para colocar a culpa só nele, o time todo foi mal. Obviamente que dá para jogar sem o Vegetti, mas não dá para achar que ele não pode ser titular. Contra o CSA, por exemplo, poderíamos ter feito seis gols no primeiro tempo com ele em campo — disse o treinador.

Próximo desafio do Vasco

Com a derrota, o Vasco desperdiça a chance de se afastar da zona de rebaixamento e segue pressionado. O próximo compromisso será no domingo (24), às 16h, contra o Corinthians, em São Januário, pela 21ª rodada do Brasileirão.