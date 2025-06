Athletico negocia com lateral-direito do Fluminense

O Athletico negocia com o lateral-direito Lucas Calegari, que está no Falamicão, de Portugal. O jogador de 23 anos é vinculado do Fluminense.

continua após a publicidade

A informação foi divulgada inicialmente pela rádio Jovem Pan News e confirmada pelo Lance!.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As tratativas iniciaram durante a janela de transferência para o Mundial de Clubes, mas não foram finalizadas entre 2 e 10 de junho. O próximo mercado é de 10 de julho a 2 de setembro.

A diretoria do Fluminense já liberou a negociação e espera apenas o acerto salarial de Athletico e Calegari. Caso isso ocorra, o lateral vai renovar com o Tricolor para ser emprestado ao Furacão.

continua após a publicidade

Esse seria o terceiro empréstimo do atleta. Em 2023, o jogador fez 27 jogos e deu duas assistências pelo LA Galaxy, dos Estados Unidos. No ano seguinte, ele fez dois jogos pelo Flu em junho e saiu novamente.

Calegari começou a temporada europeia como titular, mas perdeu espaço na virada do ano e fez apenas três confrontos em 2025 - a última vez que esteve em campo foi em 18 de abril, diante do Porto. Ao todo, ele deu uma assistência em 20 partidas pelo Falamicão.

continua após a publicidade

➡️ Veja as notícias do Athletico

Alvo do Athletico, Calegari atuou no Los Angeles Galaxy em 2023. Foto: Divulgação/LA Galaxy

Setor problemático do Athletico

A lateral direita tem sido um problema do Athletico na temporada. Dudu e Hayen Palacios, contratados neste ano, não se firmaram e estão entregues ao departamento médico. O primeiro não joga desde 8 de março, e o segundo fez a última partida em 24 de abril.

A solução foi subir Kauã Moraes, do sub-20, para ser titular do técnico Odair Hellmann. Já Madson, que se machucou no ano passado e não estava nos planos, renovou contrato e fica à disposição a partir do jogo contra o Remo no sábado (14), na Arena da Baixada, pela 12ª rodada da Série B.

Em crise, o Athletico é o 12º colocado, com 14 pontos em 11 jogos.

Athletico demite diretor de futebol

Um dia após o protesto da torcida, a diretoria demitiu o diretor de futebol, Rodrigo Possebon, que, em maio, avaliou o elenco de "altíssimo nível e o melhor da Série B". O Furacão foi o único time da Série B que não contratou na janela de transferência do Mundial de Clubes, de 2 a 10 de unho.

O ano, de fato, não tem sido bom após o rebaixamento na Série A em 2024. No Paranaense, o Athletico caiu nas semifinais com uma derrota por 3 a 0 para o Maringá, na Arena da Baixada. Na Copa do Brasil, a equipe avançou três fases e enfrenta o São Paulo nas oitavas de final. Por fim, na Série B, o Athletico ocupa apenas a 12ª colocação, com 14 pontos em 11 jogos - a distância para a ZR é de quatro pontos, enquanto está a seis pontos do G-4.

O clube começou o ano com o técnico Maurício Barbieri, passou pelo interino João Correia e agora é comandado por Odair Hellmann, que fez três jogos na Série B. O treinador admitiu a necessidade de reforços, mas revelou que alguns jogadores "não querem vir para o Athletico" pelo mau momento e pressão pelo acesso.

A expectativa, então, era de que o Furacão trouxesse atletas na janela do Mundial e não esperasse o próximo mercado, entre 10 de julho e 2 de setembro. Contudo, o clube apenas se desfez do ídolo e zagueiro Thiago Heleno no período.

Próximos jogos do Athletico