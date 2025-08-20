menu hamburguer
Vasco

Tchê Tchê dispara contra arbitragem após derrota do Vasco: ‘Bem duvidosa’

Volante demonstrou insatisfação após perder por 2 a 0 para o Juventude

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
21:27
  • Matéria
  • Mais Notícias

Tchê Tchê demonstrou insatisfação com a arbitragem após a derrota do Vasco por 2 a 0 para o Juventude nesta quarta-feira (20), no estádio Alfredo Jaconi, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. Em entrevista na saída de campo, o volante reclamou de decisões do árbitro Matheus Delgado Candancan; além disso, evitou comparações com a atuação na goleada por 6 a 0 sobre o Santos, no último domingo (17).

— O jogo do Santos já passou, a gente sabia que vocês iam ficar frisando isso. É jogo a jogo, não adianta, a gente não veio pensando na partida do Santos. Já passou, ficou para trás. Infelizmente, acabamos tomando um gol muito cedo ali, (nos) prejudicou — disparou o camisa 3 cruz-maltino ao "Premiere".

— É difícil falar também, mas a arbitragem é bem duvidosa, não dava falta. O goleiro deles fez cera o jogo inteiro. Não estou falando que foi por isso, mas também contra a gente é tudo mais fácil, parece. Agora a gente tem um jogo em casa diante do nosso torcedor, a gente é muito forte lá e vai buscar a vitória — completou Tchê Tchê.

Juventude x Vasco: como foi o jogo?

O Vasco viveu uma noite para esquecer no Estádio Alfredo Jaconi. Embalado pela goleada histórica sobre o Santos, o torcedor esperava uma atuação que confirmasse a reação da equipe no Brasileirão. Mas em Caxias do Sul, o Gigante da Colina parou em seus próprios erros e acabou derrotado por 2 a 0 pelo Juventude, desperdiçando a chance de aumentar a distância da zona de rebaixamento.

Jogadores do Juventude comemoram gol contra o Vasco no Alfredo Jaconi pelo Brasileirão; Tchê Tchê lamenta (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

