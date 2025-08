São Paulo domina Athletico-PR, vacila no fim, faz 2 a 1 e jogará pelo empate na Copa do Brasil

O São Paulo dominou o Athletico-PR no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (31), no estádio do MorumBis. O Tricolor abriu 2 a 0 com Pablo Maia e Ferreirinha, mas vacilou no fim e viu o time paranaense descontar no fim com Viveros. Assim, o São Paulo poderá empatar na próxima quarta-feira (6), na Ligga Arena, em Curitiba, para avançar às quartas de final da competição. O Athletico-PR precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Vitória paranaense por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Como foi o jogo

O Athletico-PR assustou logo aos 6 minutos, com uma cabeçada perigosa de Alan Kardec que passou rente à trave direita de Jandrei. A partir daí, porém, o São Paulo tomou conta do jogo. Mesmo com a perda precoce de Wendell, aos 16 minutos, por lesão muscular, a equipe de Hernán Crespo manteve seu estilo de valorização da posse e passou a dominar as ações ofensivas.

O Tricolor encontrou dificuldades diante da forte marcação adversária, mas conseguiu furar o bloqueio aos 31 minutos. Após boa jogada pela esquerda, Enzo Díaz cruzou rasteiro, Marcos Antônio finalizou e Léo bloqueou. No rebote, Alan Franco ajeitou para Pablo Maia, que acertou um belo chute cruzado de primeira. O goleiro Santos ainda tocou na bola, mas ela bateu na trave e entrou: 1 a 0.

Embalado pela torcida, o São Paulo continuou no ataque. Enzo Díaz levou perigo em jogada individual, enquanto o Athletico respondeu com mais uma tentativa de Alan Kardec, desta vez defendida com segurança por Jandrei. Nos acréscimos, Rodriguinho desperdiçou boa chance ao finalizar ao invés de tocar para Ferreira, mandando rente à trave. No último lance do primeiro tempo, o camisa 11 deu belo passe em profundidade para André Silva, que bateu fraco e parou em Santos, perdendo a chance de ampliar.

O time paranaense fez duas mudanças para a etapa final, com as entradas de Zapelli e Viveros nos lugares de Giuliano e Alan Kardec. O Tricolor mudou a lateral direita. Crespo promoveu a estreia de Maik no profissional ao colocar o jovem no lugar de Cédric Soares.

continua após a publicidade

As mudanças deixaram o jogo mais disputado. O Athletico-PR passou a ter mais controle do jogo, embora não conseguisse criar chances de gol. Crespo então mandou a campo Luciano e Bobadilla. Os titulares saíram do banco e deram um novo ritmo à equipe, que voltou a dominar as ações.

A recompensa pela melhora veio aos 31, quando Rodriguinho fez ótima jogada, passou por três jogadores e cruzou para Ferreirinha livre, chutar e ampliar o placar.

Quando tudo parecia definido, Viveros recolocou o Athletico-PR no confronto. Após boa jogada entre Zapelli e Benavides, Viveros apareceu livre na área e chutou sem chances para Jandrei aos 41 minutos.

O fim do jogo ficou imprevisível, com o time paranaense pressionando pelo empate. Mas o São Paulo se segurou e manteve a vitória.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 ATHLETICO-PR

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 31/07/2025 - 19h30

📍 Local: Estádio do MorumBis, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Pablo Maia, aos 31' do 1ºT e Ferreirinha aos 31' do 2ºT (SÃO); Viveros, aos 41' do 2ºT (ATH)

🟨 Cartões amarelos: Wendell (SÃO); Belezi (ATH)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Roger Goulart (RS)

🏁VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Jandrei; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares (Maik), Pablo Maia, Marcos Antônio (Alisson), Rodriguinho e Wendell (Enzo Díaz); Ferreira e André Silva (Luciano).

ATHLETICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Belezi, Habraão e Léo; Benavídez, Diogo Riquelme, Dudu Kogitzki (Mendoza), Patrick, Giuliano (Zapelli) e Fernando (Felipinho); Alan Kardec (Viveros).