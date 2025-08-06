Jornalistas dão veredito de expulsão em Athletico-PR x São Paulo

Athletico-PR e São Paulo se enfrentam, nesta quarta-feira (6), na Arena da Baixada, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Durante o primeiro tempo do confronto, o goleiro Rafael, do Tricolor, foi expulso. A decisão da arbitragem chamou atenção de alguns jornalistas.

O lance aconteceu no início da partida. O cronômetro marcava quatro minutos, quando o arqueiro do São Paulo parou um avaço do atacante Viveros. O camisa 9 do Furacão ia em direção ao gol do Tricolor livre, após um cochilo da dupla Ferraresi e Alan Franco.

Rafael era o último homem da defesa e parou o atacante adversário fora da área. Sem hesitar o árbitro Felipe Fernandes de Lima expulsou o goleiro. Nas redes sociais, jornalistas deram veredito sobre o lance. Veja a repercussão abaixo:

