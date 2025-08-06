menu hamburguer
Jornalistas dão veredito de expulsão em Athletico-PR x São Paulo

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

imagem cameraSão Paulo e Athletico-PR se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/08/2025
20:50
  • Matéria
  • Mais Notícias

Athletico-PR e São Paulo se enfrentam, nesta quarta-feira (6), na Arena da Baixada, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Durante o primeiro tempo do confronto, o goleiro Rafael, do Tricolor, foi expulso. A decisão da arbitragem chamou atenção de alguns jornalistas.

O lance aconteceu no início da partida. O cronômetro marcava quatro minutos, quando o arqueiro do São Paulo parou um avaço do atacante Viveros. O camisa 9 do Furacão ia em direção ao gol do Tricolor livre, após um cochilo da dupla Ferraresi e Alan Franco.

Rafael era o último homem da defesa e parou o atacante adversário fora da área. Sem hesitar o árbitro Felipe Fernandes de Lima expulsou o goleiro. Nas redes sociais, jornalistas deram veredito sobre o lance. Veja a repercussão abaixo:

Rafael foi expulso em Athletico-PR x São Paulo (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

