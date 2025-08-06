Arbitragem é protagonista em duelo entre Athletico e São Paulo

A arbitragem foi protagonista no confronto entre Athletico e São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Logo aos três minutos do primeiro tempo, a primeira polêmica: Rafael foi expulso após uma suposta falta sobre Viveros. O Tricolor foi eliminado nos pênaltis, após o Furacão marcar um no tempo regular e levar o agregado para 2 a 2.

A decisão gerou revolta no elenco tricolor e passou por uma longa checagem no VAR, mas acabou confirmada pelo árbitro principal, aumentando a tensão no início da partida. O goleiro não sofria uma expulsão desde 2020.

Nas redes sociais, o clima de revolta entre os torcedores permanecia. Na Ligga Arena, com poucos torcedores tricolores presentes, a histéria também foi notada. Mas não parou por aí.

Ao todo, somente na primeira etapa, foram 19 faltas contabilizadas. Em um jogo muito picado, a bola praticamente não rolava, mas a falta de critério para cartões foi comentada e bastante demonstrada pelos jogadores do São Paulo que estavam em campo.

Além do vermelho de Rafael, Arboleda, Bobadilla e o auxiliar técnico de Hernán Crespo foram amarelados. No intervalo, Ferreirinha chegou a reclamar na entrevista pós-jogo.

- Foi difícil, sabíamos que seria assim, infelizmente tivemos a expulsão no início, mas acho que ele (árbitro) não está usando o mesmo critério dos dois lados, falei com ele para aplicar o mesmo critério dos dois lados - disse Ferreirinha.

Arbitragem em Athletico x São Paulo foi polêmica (Foto: Hedeson Alves/AGIF)

Segundo tempo na mesma pegada

No segundo tempo, o São Paulo manteve a mesma postura intensa em campo. Aos 14 minutos, após uma longa troca de passes do Athletico no campo ofensivo, Leozinho encontrou Viveros dentro da área. O atacante tentou girar sobre Sabino, que caiu e pediu falta, mas a arbitragem mandou o lance seguir.

A reação foi imediata. Jogadores e comissão técnica do Tricolor protestaram com veemência, e o clima de insatisfação também era visível no banco de reservas.

Do lado do Athletico, embora em menor intensidade, algumas decisões da arbitragem também causaram irritação na torcida presente na Ligga Arena. Em determinados momentos, parte da arquibancada chegou a entoar ofensas. Ainda assim, era evidente: o São Paulo demonstrava muito mais incômodo com a condução do jogo.

Com um a menos desde o início, o Tricolor buscava manter o controle. Luciano chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento, desta vez sem maiores protestos.

O cenário ficou ainda mais desfavorável pouco depois, com o gol do Athletico. E o clima esquentou de vez quando Alan Franco levou uma forte pisada, ignorada pela arbitragem, que mandou o lance seguir normalmente.

No final do segundo tempo, Ferraresi foi atingido pelo goleiro Santos. Desta vez, a arbitragem também deixou seguir.

E deu pênalti

Se o primeiro tempo foi marcado por caos, briga e confusão, o segundo até fluiu, mas ainda polêmico. A decisão foi para os pênaltis, em um contexto que o São Paulo não esperava: sem o goleiro titular no posto.

Com três pênaltis perdidos nas cobranças, o São Paulo deu adeus de uma forma polêmica para a Copa do Brasil.