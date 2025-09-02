Leozinho é titular pela primeira vez na Série B e recebe elogios do técnico do Athletico

O atacante Leozinho foi titular pela primeira vez na Série B e recebeu elogios do técnico Odiar Hellmann. O Athletico venceu o Novorizontino por 2 a 1 na Arena da Baixada, pela 24ª rodada, com participação do jogador nos dois gols.

Leozinho foi uma das novidades do Furacão contra o Tigre do Vale e começou a partida depois de sete vezes vindo do banco na Segundona. Ele só tinha sido titular outra vez em 6 de fevereiro, diante do São Joseense, pelo Campeonato Paranaense, com o então treinador Maurício Barbieri.

Elogiado pela torcida, principalmente nos jogos contra o São Paulo e Corinthians, pela Copa do Brasil, o atacante vem pedindo passagem na equipe rubro-negra. Ele entrou em campo em cinco das últimas seis partidas.

- O Leozinho, no nosso primeiro treino, ele quase vomitou. A gente tem que saber que ele vem de outro mundo. Um jogo de futebol de 100 minutos exige muita coisa para um cara que estava acostumado a movimentados rápidos em espaço menor. Ele tinha que melhorar essa condição para que a parte técnica pudesse fazer a diferença neste campo grande - avaliou Odair Hellmann.

O comandante rubro-negro completou ao falar novamente na transição do futsal para o campo e disse que Leozinho precisava se adaptar ao futebol. O jogador, que foi eleito melhor jovem do mundo em duas oportunidades, deixou as quadras em 2022 e passou por Hercílio Luz (2023) e o Ituano (2024).

- Ele se comprometeu, ele quis, mostramos que ele precisava treinar em alto nível e com intensidade para que pudesse durar mais durante a partida, porque jogo não é só o drible. Ele precisa retornar, marcar, pressionar. E ele melhorou muito, tem margem de evolução ainda - completou.

Leozinho no Athletico

Contratado no começo do ano, Leozinho assinou com o Athletico até o fim de 2026. Ao todo, ele fez 19 jogos, sendo dois como titular e 17 vindo do banco de reservas.

O atacante atuou em 474 minutos, com um média de quase 25 minutos por partida. Ele tem um gol e duas assistências na temporada.