Bruno Henrique detalha proposta do Palmeiras para deixar o Flamengo: 'Irrecusável'

O atacante Bruno Henrique afirmou que recusou uma proposta do Palmeiras em 2023 para permanecer no Flamengo. Segundo o jogador, o vínculo construído com o clube e com a torcida foi determinante para a decisão de continuar no Rio de Janeiro.

Em entrevista do "Barbacast", o atacante relembrou a negociação e disse que a identificação com o Rubro-Negro pesou mais do que a oferta recebida, a qual classificou como "irrecusável".

— O respeito e o carinho que eu tenho pelo Flamengo, e que eles têm por mim também, esse foi o fator primordial para eu poder ficar. A identificação que eu tenho com o clube nesses anos todos que eu estou aqui, sempre muito respeitado, sempre que eu entro em campo, é para poder dar o meu melhor. Dar uma raça, dar amor por essa camisa, por esses torcedores, também pela minha família. Então esse é o fator primordial que me fez ficar aqui no Flamengo. (A proposta) Era irrecusável. E eu recusei para seguir no Flamengo — disse o camisa 27.

Bruno Henrique chegou ao Flamengo em 2019 e se tornou um dos principais ídolos do clube. Desde então, foi protagonista de alguma das conquistas mais importantes da história rubro-negra e se tornou, ao lado de Arrascaeta, o jogador com mais títulos pelo Mais Querido, com 20 troféus. Além disso, são 350 jogos, 112 gols e 56 assistências com o "manto sagrado".

Bruno Henrique em Palmeiras x Flamengo (Foto: Ernesto BENAVIDES / AFP)

