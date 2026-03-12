Hugo Souza revela que quase jogou por rival do Corinthians

O goleiro Hugo Souza revelou que ficou próximo de defender as cores do Santos, rival do Corinthians. A declaração foi dada em entrevista ao influenciador Silvonei Santos, nas redes sociais.

O Santos demonstrou interesse em Hugo Souza em junho de 2024, quando disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Àquela altura, o Peixe tinha como titular o goleiro João Paulo, que havia sofrido uma ruptura no tendão de Aquiles no tornozelo esquerdo e perderia o restante da temporada.

Naquele momento, o Peixe tinha Gabriel Brazão começando a ganhar espaço, mas queria contar com mais um goleiro no elenco. Além de Hugo Souza, o Santos também conversou com Marcelo Grohe e com Santos, ex-Athletico.

Apesar do interesse e de, em determinado momento, ter ficado próximo da contratação, o interesse do Corinthians e a possibilidade de ser titular no clube após a saída de Cássio e a iminente saída de Carlos Miguel fizeram Hugo Souza optar pelo Corinthians.

— Estou muito feliz. Estou onde eu queria estar, isso é importante. Darei sempre o meu melhor e foi isso que eu vim buscar: ajudar a equipe — disse Hugo Souza ao ser apresentado no Timão.

Sem Hugo Souza, o Santos contratou o goleiro Renan, que estava no Sport, em acordo válido até o fim daquela temporada. O arqueiro deixou o clube sem entrar em campo.

No Timão, Hugo Souza rapidamente caiu nas graças da torcida e se tornou ídolo ao conquistar títulos importantes, como o Paulistão, a Copa do Brasil e a Supercopa Rei. Inicialmente, o goleiro chegou por empréstimo junto ao Flamengo e, em seguida, foi comprado em definitivo.

Hugo Souza vive grande momento na carreira (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Hugo Souza se destaca em cobranças de pênaltis

Hugo Souza assumiu a liderança do ranking de média de pênaltis defendidos na história do Corinthians. Com 11 cobranças defendidas em 99 jogos, o goleiro registra média de 0,11 por partida, superando nomes consagrados do clube.

Na sequência aparecem Dida, com média de 0,06 (seis defesas em 95 partidas), e Cássio, além de Ronaldo Giovanelli, ambos com média de 0,04. Gylmar dos Santos Neves fecha a lista, com média de 0,02.

No ranking absoluto de pênaltis defendidos, Cássio lidera com 32 defesas em 712 jogos, seguido por Ronaldo Giovanelli, que soma 27 em 602 partidas. Hugo Souza aparece na terceira colocação, empatado com Gylmar dos Santos Neves, ambos com 11 pênaltis defendidos, embora em números de jogos bastante distintos.

Dida completa o top cinco, com seis defesas em 95 atuações. Os dados reforçam a eficiência recente de Hugo Souza e o colocam em destaque na história do clube no fundamento.

Ranking de pênaltis

1° Cássio: 32 pênaltis defendidos em 712 jogos.

2° Ronaldo Giovanelli: 27 pênaltis defendidos em 602 jogos.

3° Hugo Souza: 11 pênaltis defendidos em 99 jogos.

3° Gylmar dos Santos Neves: 11 pênaltis defendidos em 397 jogos.

4° Dida: 6 pênaltis defendidos em 95 jogos.

1° Hugo Souza: 0,11 (11 pênaltis em 99 jogos)

2° Dida: 0,06 (6 pênaltis em 95 jogos)

3° Cássio: 0,04 (32 pênaltis 712 jogos)

4° Ronaldo Giovanelli: 0,04 (27 pênaltis em 602 jogos)

5° Gylmar dos Santos Neves: 0,02 (11 pênaltis em 397 jogos)

