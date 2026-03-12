Botafogo e Flamengo farão clássico com arbitragem gaúcha; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em sua Comissão de Arbitragem, definiu o árbitro do clássico entre Botafogo e Flamengo, neste sábado (14), às 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Anderson Daronco (Fifa/RS) será o responsável pelo apito.

Anderson Daronco trabalhou como árbitro principal em 11 jogos na atual temporada, sendo apenas dois pela Série A do Brasileirão. O gaúcho apitou a vitória do Bahia obre o Corinthians, por 2 a 1, na estreia, e o clássico entre Santos e São Paulo, pela segunda rodada, que terminou empatado em 1 a 1.

Na edição passada do Brasileirão, Daronco apitou cinco jogos do Botafogo, sendo duas vitórias, dois empates e uma derrota. Já em relação ao Rubro-Negro, foi apenas um duelo, este na vitória sobre o Bahia por 1 a 0 pela oitava rodada de 2025.

Daronco será auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Brígida Cirilo Ferreira (AL). Arthur Gomes Rabelo foi o quarto árbitro escalado, e Rodrigo D'Alonso Ferreira o responsável pelo VAR.

Anderson Daronco apitará jogo entre Botafogo e Flamengo (Foto: Jota Erre/AGIF/GazetaPress)

Como chegam Botafogo e Flamengo

Para o clássico válido pela sexta rodada, o Botafogo chega precisando dar uma resposta ao seu torcedor quanto ao trabalho. Isso porque o time comandado por Martín Anselmi foi eliminado pelo Barcelona-EQU na terceira fase preliminar da Libertadores e vive momento delicado de alta pressão.

Do outro lado, o Flamengo, ainda nos primeiros momentos com o técnico português Leonardo Jardim, venceu o Cruzeiro no Maracanã por 2 a 0 e busca emplacar boa sequência de resultados.

