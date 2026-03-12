menu hamburguer
São Paulo

Em noite de estreia, Roger Machado escala São Paulo para enfrentar a Chapecoense

São Paulo e Chapecoense se enfrentam na noite desta quinta-feira, no Canindé, pelo Brasileirão

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 12/03/2026
19:02
Roger Machado, técnico do São Paulo
Foto: Rafaela Cardoso / Lance!
  • Matéria
  • Mais Notícias

São Paulo está pronto para encarar a Chapecoense logo mais, às 20h (de Brasília), no Canindé, pela quinta rodada do Brasileirão. O duelo marca a estreia do técnico Roger Machado no comando do clube. O treinador foi apresentado na terça-feira (10) e realizou duas sessões de treinamento no Super CT da equipe.

O São Paulo terá praticamente força máxima à disposição da comissão técnica para o confronto contra a Chape. Apesar da troca no comando técnico, o Tricolor vive um bom momento no Brasileirão: é o vice-líder com a mesma pontuação do Palmeiras, dez pontos.

Para esta partida, o treinador optou por manter a mesma base da equipe que Hernán Crespo vinha utilizando. Danielzinho, reserva na eliminação para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, está de volta ao time titular.

Escalação do São Paulo:

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla; Lucas, Luciano e Calleri.

Desfalques: Ryan Francisco (transição física) e Enzo Díaz (dor no adutor esquerdo)

