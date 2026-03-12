menu hamburguer
Abel define mudanças na escalação do Palmeiras contra o Vasco

Equipes se enfrentam em São Januário pela quinta rodada do Brasileirão

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/03/2026
18:35
Abel Ferreira definiu equipe para Palmeiras x São Paulo (Foto: JORGE LANSARIN/AGENCIA ENQUADRAR)
imagem cameraAbel Ferreira comanda o Palmeiras contra o Vasco (Foto: JORGE LANSARIN/AGENCIA ENQUADRAR)
O Palmeiras divulgou a escalação para o duelo com o Vasco nesta quinta-feira (12), em São Januário, pela quinta rodada do Brasileirão. Com desfalques, o técnico Abel Ferreira promoveu mudanças na equipe.

➡️ Com reviravoltas, inteligência artificial crava placar de Vasco x Palmeiras

O centroavante Vitor Roque, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo na semifinal do Estadual segue tratamento sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. O camisa 9 fez tratamento intensivo para estar em campo nos dois jogos da decisão do Paulistão, mas agora irá se recuperar antes de voltar. Para a vaga do Tigrinho, o escolhido foi Ramón Sosa.

O meia-atacante Mauricio sofreu um ferimento no pé esquerdo contra o Novorizontino e também permaneceu na parte interna do centro de excelência no treinamento que finalizou a preparação para o duelo. Neste caso, Abel Ferreira optou por Felipe Anderson na frente.

Já o zagueiro Murilo sofreu uma entorse no joelho esquerdo, teve constatada uma lesão no ligamento colateral medial e seguirá tratamento conservador. Neste caso, Bruno Fuchs entrará para fazer dupla com Gustavo Gómez. Além disso, Jefté assume a vaga de Piquerez, que inicia no banco de reservas.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação do Palmeiras contra o Vasco

Com os desfalques, a escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Felipe Anderson; Flaco López e Sosa.

Escalação Palmeiras Vasco
Escalação do Palmeiras contra o Vasco (Foto: Divulgação / Palmeiras)

➡️ Aposte em Vasco x Palmeiras pelo Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Confira as informações do jogo entre Vasco x Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 5ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de março de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário (RJ)
📺 Onde assistir: Record, CazéTV e Premiere
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Daniel Henrique da Silva Andrade
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez

