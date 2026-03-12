Abel define mudanças na escalação do Palmeiras contra o Vasco

O Palmeiras divulgou a escalação para o duelo com o Vasco nesta quinta-feira (12), em São Januário, pela quinta rodada do Brasileirão. Com desfalques, o técnico Abel Ferreira promoveu mudanças na equipe.

O centroavante Vitor Roque, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo na semifinal do Estadual segue tratamento sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. O camisa 9 fez tratamento intensivo para estar em campo nos dois jogos da decisão do Paulistão, mas agora irá se recuperar antes de voltar. Para a vaga do Tigrinho, o escolhido foi Ramón Sosa.

O meia-atacante Mauricio sofreu um ferimento no pé esquerdo contra o Novorizontino e também permaneceu na parte interna do centro de excelência no treinamento que finalizou a preparação para o duelo. Neste caso, Abel Ferreira optou por Felipe Anderson na frente.

Já o zagueiro Murilo sofreu uma entorse no joelho esquerdo, teve constatada uma lesão no ligamento colateral medial e seguirá tratamento conservador. Neste caso, Bruno Fuchs entrará para fazer dupla com Gustavo Gómez. Além disso, Jefté assume a vaga de Piquerez, que inicia no banco de reservas.

Escalação do Palmeiras contra o Vasco

Com os desfalques, a escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Felipe Anderson; Flaco López e Sosa.

Escalação do Palmeiras contra o Vasco (Foto: Divulgação / Palmeiras)

Confira as informações do jogo entre Vasco x Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 5ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de março de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário (RJ)

📺 Onde assistir: Record, CazéTV e Premiere

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Daniel Henrique da Silva Andrade

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez