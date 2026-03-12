Veja os gols de Remo x Fluminense: Kennedy desencanta
John Kennedy marca o primeiro gol com a camisa 9
- Matéria
- Mais Notícias
O primeiro tempo da partida entre Remo e Fluminense, jogo no Mangueirão, acabou em 1 a 0. John Kennedy, que não marcava há sete jogos, abriu o placar para o Fluminense, que dominou a primeira etapa do confronto.
Relacionadas
- Fora de Campo
John Kennedy marca em Remo x Fluminense e torcedores reagem: ‘Finalmente’
Fora de Campo12/03/2026
- Fluminense
Com Savarino titular, Fluminense está escalado para enfrentar o Remo
Fluminense12/03/2026
- Futebol Internacional
Puskás? Ex-Fluminense marca gol antológico em mata-mata na Europa
Futebol Internacional12/03/2026
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Em uma jogada que começou em um escanteio, a bola ficou viva na área e, após um chute, John Kennedy desviou e marcou para o Fluminense. O atacante estava sem marcar há 7 jogos, quando fez o tento do Tricolor na partida contra o Bahia, pelo Brasileirão.
Um fato curioso é que, na ocasião, JK vestia a camisa de número 99. Agora, ele veste o manto que estampa o número 9, sendo esse seu primeiro gol com a nova numeração.
No segundo tempo, Canobbio ampliou de cabeça após lindo lançamento de Lucho Acosta.
🤑 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Fluminense reencontra Remo pela primeira vez desde o confuso Brasileirão de 1986; relembre
Texto de Pedro Brandão
O duelo entre Remo e Fluminense, nesta quinta-feira (12), às 19h, no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, carrega um peso histórico além da tabela. De um lado, o clube paraense volta a disputar a Série A depois de um longo período longe da elite. Do outro, o Tricolor reencontra um adversário que não encara pelo principal torneio nacional desde 1986, justamente em Belém.
O momento atual dos times também adiciona contexto ao confronto. O Remo ainda busca a primeira vitória em seu retorno à primeira divisão e tenta reagir após o vice no Campeonato Paraense. Já o Fluminense chega abalado pela derrota para o Flamengo na final do Carioca, mas com campanha sólida no Brasileirão e expectativa pela estreia de reforços regularizados nesta semana.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias