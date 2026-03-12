Veja os gols de Remo x Fluminense: Kennedy desencanta

O primeiro tempo da partida entre Remo e Fluminense, jogo no Mangueirão, acabou em 1 a 0. John Kennedy, que não marcava há sete jogos, abriu o placar para o Fluminense, que dominou a primeira etapa do confronto.

Em uma jogada que começou em um escanteio, a bola ficou viva na área e, após um chute, John Kennedy desviou e marcou para o Fluminense. O atacante estava sem marcar há 7 jogos, quando fez o tento do Tricolor na partida contra o Bahia, pelo Brasileirão.

Um fato curioso é que, na ocasião, JK vestia a camisa de número 99. Agora, ele veste o manto que estampa o número 9, sendo esse seu primeiro gol com a nova numeração.

No segundo tempo, Canobbio ampliou de cabeça após lindo lançamento de Lucho Acosta.

O duelo entre Remo e Fluminense, nesta quinta-feira (12), às 19h, no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, carrega um peso histórico além da tabela. De um lado, o clube paraense volta a disputar a Série A depois de um longo período longe da elite. Do outro, o Tricolor reencontra um adversário que não encara pelo principal torneio nacional desde 1986, justamente em Belém.

O momento atual dos times também adiciona contexto ao confronto. O Remo ainda busca a primeira vitória em seu retorno à primeira divisão e tenta reagir após o vice no Campeonato Paraense. Já o Fluminense chega abalado pela derrota para o Flamengo na final do Carioca, mas com campanha sólida no Brasileirão e expectativa pela estreia de reforços regularizados nesta semana.