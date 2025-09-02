Athletico veta retorno de jovem atacante ao Cruzeiro

O Athletico vetou nesta terça-feira (2) o retorno do atacante Tevis, 19 anos, ao Cruzeiro para a sequência da temporada. O jogador, que foi emprestado ao Furacão no início de 2025, tem contrato com o clube paranaense até dezembro.

A janela de transferência, que iniciou em 10 de julho, fecha às 23h59.

A decisão ocorre após a Raposa ter pago a multa rescisória de R$ 11 milhões do lateral-esquerdo Kauã Moraes. A diretoria rubro-negra reclamou da postura cruzeirense e promete ir à Justiça.

Por outro lado, a manutenção do jovem atleta vai na contramão das declarações do técnico Odair Hellmann, que chegou a criticá-lo indiretamente após a vitória contra o Novorizontino, no sábado (30).

Na ocasião, o comandante falou que "tem que estar aqui quem quer estar aqui" e que o jogador precisa “fazer dentro do campo” ao invés de mandar recados através das redes sociais, imprensa e empresário. Apesar disso, a direção atleticana optou por manter Tevis mesmo sem ter espaço no atual elenco.

Tevis no Athletico

A ida de Tevis ao Athletico foi parte de uma negociação que também envolveu a chegada do zagueiro Mateo Gamarra ao Cruzeiro. O defensor, no entanto, não joga desde 28 de maio e atuou em apenas cinco compromissos pelo time mineiro.

Desde sua chegada ao Athletico, o atacante disputou 17 partidas, sendo a maioria pela Série B. A última vez que esteve em campo foi em 3 de agosto, diante do Paysandu, ao entrar nos acréscimos.

Jogos: 17 Competições: 14 jogos pela Série B, 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Campeonato Paranaense Participações em gols: 1 gol e 1 assistência

Tevis, em treino do Athletico, no CT do Caju. Foto: José Tramontin/Athletico

Tevis no Cruzeiro

O atacante chegou à base do Cruzeiro em março de 2023 e foi promovido ao time profissional no ano seguinte. Na equipe principal, ele fez sua estreia em 3 de outubro, na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. Depois, disputou outras quatro partidas.

Em sua passagem pelas categorias de base da Raposa, Tevis somou 29 gols e quatro assistências em 64 jogos. Para mantê-lo, o clube mineiro adquiriu 20% dos seus direitos econômicos em um primeiro momento, e depois mais 40%, totalizando 60%.