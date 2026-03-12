Renato Gaúcho define o Vasco com novidades para enfrentar o Palmeiras; veja a escalação

A partida entre o Vasco e o Palmeiras marca o início da terceira passagem de Renato Gaúcho como treinador do Gigante da Colina. Para sua estreia, o técnico já promove algumas mudanças e traz novidades na escalação da equipe.

continua após a publicidade

Para a partida, o técnico optou por preencher mais o meio-campo com a entrada de Hugo Moura e Tchê Tchê. Na lateral-direita, Paulo Henrique volta a ser titular e Puma retorna ao banco de reservas. No ataque, David será titular, após vencer a disputa contra Spinelli e Brenner.

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Andrés Gómez e David.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Renato Gaúcho em treino do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

➡️ Aposte em Vasco x Palmeiras pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté; Marlon Freitas, Emiliano Martínez e Felipe Anderson; Sosa, Arias e Flaco López

Confira as informações do jogo entre Vasco x Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 5ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de março de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário (RJ)

📺 Onde assistir: Record, CazéTV e Premiere

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Daniel Henrique da Silva Andrade

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.