Vasco

Renato Gaúcho define o Vasco com novidades para enfrentar o Palmeiras; veja a escalação

A partida marca o início da terceira passagem de Renato Gaúcho como treinador do Gigante da Colina

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/03/2026
18:38
Atualizado há 1 minutos
Renato Gaúcho durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraRenato Gaúcho durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
A partida entre o Vasco e o Palmeiras marca o início da terceira passagem de Renato Gaúcho como treinador do Gigante da Colina. Para sua estreia, o técnico já promove algumas mudanças e traz novidades na escalação da equipe.

Para a partida, o técnico optou por preencher mais o meio-campo com a entrada de Hugo Moura e Tchê Tchê. Na lateral-direita, Paulo Henrique volta a ser titular e Puma retorna ao banco de reservas. No ataque, David será titular, após vencer a disputa contra Spinelli e Brenner.

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Andrés Gómez e David.

Renato Gaúcho - Vasco
Renato Gaúcho em treino do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté; Marlon Freitas, Emiliano Martínez e Felipe Anderson; Sosa, Arias e Flaco López

Confira as informações do jogo entre Vasco x Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 5ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de março de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário (RJ)
📺 Onde assistir: Record, CazéTV e Premiere
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Daniel Henrique da Silva Andrade
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

