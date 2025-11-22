Athletico e América-MG se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 38ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela RedeTV (tv aberta), Espn (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).

O Furacão é o vice-líder, com 62 pontos, e tem três pontos acima da Chapecoense, quinta colocada. Já o Coelho ocupa a 13ª colocação, com 46 pontos, e garantiu a permanência na Segundona com uma rodada de antecedência.

Athletico x América-MG CAP AME 38ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Domingo, 23 de novembro de 2025, às 16h30 (de Brasília) Local Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) Var José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Athletico venceu a Ferroviária-SP por 2 a 1, de virada, na Fonte Luminosa, e precisa apenas de um empate para garantir o acesso, além da possibilidade de ser campeão. Em casa, o Furacão não perde desde o 1 a 0 contra o Goiás, em 12 de julho, pela 16ª rodada - desde lá, foram cinco vitórias e quatro empates.

O técnico Odair Hellmann tem as baixas do lateral-direito Benavídez e do atacante Leozinho, suspensos. Já o lateral-esquerdo Léo Derik se recuperou de lesão da última partida. Aguirre deve ser a única novidade.

O América-MG vem de empate em 1 a 1 com o Cuiabá, na Arena Independência, e terminou com qualquer risco de rebaixamento. O Coelho vem de uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, com duas vitórias e três empates, e tem uma derrota nas últimas nove partidas.

De contrato renovado, o técnico Alberto Valentim tem os retornos do goleiro Gustavo e do zagueiro Lucão, que cumpriram suspensão, e do meia Miguelito, que estava na Data Fifa com a seleção colombiana.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Aguirre, Carlos Terán e Arthur Dias; Mendoza, Felipinho, Zapelli, Patrick e Léo Derik (João Cruz); Julimar e Viveros.

AMÉRICA-MG (Técnico: Alberto Valentim)

Gustavo; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz e Miguelito (Yago Souza); Rafa Silva, Thauan Willians e Willian Bigode.