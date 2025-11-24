O Athletico não bateu o recorde, mas o público na vitória por 1 a 0 contra o América-MG no domingo (23), pela 38ª rodada da Série B, virou o segundo maior da história da Arena da Baixada. Ao todo, foram 40.931 pagantes para um total de 42.091 pessoas.

O clube rubro-negro tinha informado que os ingressos tinham sido esgotados, assim como os vouchers para a torcida. O setor visitante também foi preenchido por atleticanos, e o clube preparou um telão fora do estádio para quem não conseguiu bilhetes.

O jogo marcou o retorno do Furacão à Série A, que precisava apenas de um empate para garantir a classificação. O Athletico terminou a Série B na segunda posição, com 65 pontos, atrás do rival e campeão Coritiba, que fez 68 pontos.

Com a marca, o duelo diante do Coelho foi o maior da temporada, o segundo da história e tirou a partida Athletico 1x0 Internacional, pela final da Copa do Brasil de 2019, do top-10 da Arena. Na ocasião, o estádio recebeu 38.490 pagantes e 39.772 no total.

O recorde da Arena da Baixada permanece na vitória por 2 a 0 contra o Atlético-GO, em 20 de novembro, pela 34ª rodada da Série A: 41.573 pagantes, com 42.177 no total.

Média de público do Athletico na Série B

O Athletico teve a segunda melhor média de público da atual edição da Série B, com 19.483 pagantes em 19 jogos. Coritiba (22.048) e Remo (19.341) completam o top-3.

Já o maior público e a maior bilheteria da Segundona foram da partida Remo x Goiás, pela última rodada, que também marcou o acesso remista: 47.572 pagantes (49.706 total) e R$ 2.865.399,52 de renda líquida.

Top-10 públicos da Arena da Baixada, do Athletico

Athletico 2x0 Atlético-GO: 41.573 pagantes (42.177 total) - Brasileiro 2024

Athletico 1x0 América-MG: 40.931 pagantes (42.091 total) - Série B 2025

Athletico 1x1 Fluminense: 40.444 pagantes (41.345 total) - Brasileiro 2024

Athletico 1x0 Atlético-MG: 40.443 pagantes (40.935 total) - Brasileiro 2024

Athletico 1x2 Vitória: 40.047 pagantes (40.666 total) - Brasileiro 2024

Athletico 1x2 Bragantino: 39.779 pagantes (41.626 total) - Brasileiro 2024

Athletico 1x1 Junior Barranquilla: 39.618 pagantes (40.263 total) - Sul-Americana 2018

Athletico 0x1 Coritiba: 39.469 pagantes (40.241 total) - Série B 2025

Athletico 0x1 Corinthians: 39.280 pagantes (40.236 total) - Copa do Brasil 2025

Athletico 2x1 Volta Redonda: 38.930 pagantes (40.205 total) - Série B 2025