O meia-atacante Bruninho está fora da estreia do Athletico no Brasileirão contra o Internacional nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. O jogador de 17 anos vive novo impasse contratual com o Furacão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para tentar blindar a joia atleticana, o Athletico ofereceu dobrar o salário de Bruninho e, com isso, aumentar a multa rescisória no Brasil de R$ 40 milhões para R$ 80 milhões. A quantia para o exterior foi mantida em 60 milhões de euros (R$ 374,5 milhões, na cotação atual).

Contudo, apesar de ter aceitado o rendimento mensal, o staff do jovem atleta quer estender o vínculo contratual até 2030. O acordo do meia-atacante com o Furacão vai até o fim de 2028.

continua após a publicidade

Devido ao entrave, a diretoria atleticana decidiu tirar Bruninho dos relacionados para encarar o Colorado pela Série A. Em meio ao imbróglio, o atleta se manifestou em uma rede social.

- Não deixe que um momento difícil diminua sua fé em Deus. Ele não te abandona nas adversidades - publicou Bruninho.

O meia-atacante já tinha renovado em setembro de 2025, quando a multa era de R$ 14 milhões, mas passou a chamar mais a atenção ao estrear no profissional do Athletico no começo deste ano. No Paranaense, com o time de aspirantes, ele marcou três gols e deu uma assistência em seis jogos.

continua após a publicidade

Com a performance, Bruninho virou alvo de conversas com o Cruzeiro e o Benfica, de Portugal. A cúpula atleticana tenta blindar novamente o jogador para evitar uma saída precoce.

➡️ Veja mais notícias do Athletico

Além do meia-atacante, o lateral-esquerdo Claudinho e o atacante Chiqueti também ficaram de fora do jogo contra o Inter pelo mesmo motivo contratual. A dupla, contudo, tem negociação encaminhada para renovar na semana que vem.

Europa de olho em Bruninho, do Athletico

Além dos times brasileiros, que obrigaram o Athletico a acelerar a renovação, a Europa também está de olho de Bruninho. Ao menos seis clubes já o sondaram e monitoram o futuro dele: os ingleses Tottenham e Wolverhampton, os portugueses Benfica e Porto, o espanhol Real Betis, e o russo Zenit.

Vale lembrar que o meia só completa 18 anos, quando pode sair do Brasil, em 16 de agosto de 2026.

➡️ Aposte nas partidas do Athletico!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Bruninho, do Athletico, foi afastado antes da renovação

Com o desempenho no Brasileirão Sub-17 de 2025, quando o Athletico parou na semifinal, Bruninho chamou a atenção de Bahia, Bragantino, Cruzeiro e Palmeiras. A renovação dele, então, virou uma novela.

A ideia da cúpula atleticana era ampliar a multa rescisória, já que primeiro contrato profissional foi assinado em abril, com validade até o mesmo mês de 2028. O atleta tinha mudado de representante, com um familiar assumindo a gestão da carreira, e viveu um impasse.

Com a permanência travada, o camisa 10 do Furacão chegou a ser afastado pela diretoria por dois jogos. Após algumas semanas, o agente e o clube entraram em um consenso tanto pelo salário quanto pelo tempo de contrato. No mesmo dia da renovação, o meia entrou em campo na goleada por 6 a 0 contra o Botafogo, no CT do Caju, pelo Brasileiro.

Bruninho comemora primeiro gol pelo profissional do Athletico contra o Andraus, pelo Paranaense 2026. Foto: João Heim/Zimel Press/Gazeta Press

Bruninho no Athletico

Bruninho está no CT do Caju desde 2021, quando tinha 13 anos, após ser descoberto por Fernando Santos, observador técnico do Athletico. Ele subiu para o sub-17 em 2024, mas passou a se destacar no ano passado.

Camisa 10 da categoria, o meia-atacante fez 23 gols em 37 jogos em 2025: 10 no Brasileirão, oito no Paranaense, três na Copa do Brasil e dois na Copa Sul.

Não por acaso, na metade de setembro de 2025, começou a ser patrocinado por uma marca internacional de material esportivo. No final de outubro, ele subiu para o Sub-20 e marcou dois gols em seis partidas pela Copa Sul.

Já na metade de dezembro, Bruninho foi integrado ao time de aspirantes, que tem atletas do Sub-20 e seis reforços da equipe principal, e ficou de fora da Copinha. Agora, o meia-atacante foi integrado ao elenco principal.