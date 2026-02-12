Com gol no fim, Athletico vence e mantém jejum do Santos; veja os gols

O Athletico venceu o Santos por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (12), na Arena da Baixada, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão abriu o placar nos minutos iniciais, com Julimar, em cobrança de pênalti. O Peixe reagiu ainda na primeira etapa e empatou com Thaciano. Já o gol da vitória saiu nos minutos finais, com Mendoza.

Antes do apito inicial, o gramado sintético da Arena da Baixada foi alvo de críticas de Neymar. Pelas redes sociais, o atacante se manifestou sobre a utilização do piso artificial e classificou a prática como "impossível", reacendendo o debate em torno das condições de jogo no estádio.

Thaciano marcou um gol pelo Santos no primeiro tempo da partida diante do Athletico-PR. (Foto: Pedro Paulo Diaz/TheNews2)

Como foi o jogo?

As duas equipes começaram a partida em ritmo de estudo, mas quem tomou a iniciativa foi o Athletico. Benavídez cruzou para a área, Viveros caiu após dividida com Zé Ivaldo e pediu pênalti. Após recomendação do VAR, o árbitro Ramon Abatti Abel assinalou a penalidade. Na cobrança, Julimar bateu rasteiro, deslocou Gabriel Brazão e abriu o placar para os donos da casa.

Aos 16 minutos, o Santos reagiu. Thaciano, que formou o trio de ataque ao lado de Miguelito e Rony, foi acionado após boa jogada do boliviano, que roubou a bola no campo ofensivo e serviu o companheiro na entrada da área. O camisa 16 finalizou com força e contou com leve desvio na trajetória para superar o goleiro Santos e deixar tudo igual.

Antes do intervalo, Miguelito ainda levou perigo em chute de esquerda, em mais uma boa chegada da equipe da Baixada Santista. E, nos acréscimos, Mendoza, que também passou pelo Peixe em 2023, ano do rebaixamento inédito do clube, puxou contra-ataque iniciado por Viveros, mas finalizou por cima do gol.

Na volta do intervalo, o Athletico retomou o controle da posse de bola e voltou a pressionar, principalmente com Viveros. O Furacão quase ampliou após cabeceio de Julimar, em cobrança de escanteio de Zapelli.

Pelo lado alvinegro, destaques para a estreia de Moisés, na vaga de Miguelito. O atacante foi um pedido de Vojvoda, com quem trabalhou no Fortaleza. E para Igor Vinícius que tentou surpreender em um chute de fora da área, mas parou em boa defesa de Santos.

O gol da vitória do Furacão saiu aos 45 minutos do segundo tempo. Esquivel encontrou Viveros dentro da área, e o atacante desviou de pé direito para garantir o triunfo Rubro-Negro. O resultado premiou a insistência do time da casa e empurrou o Santos para a zona de rebaixamento, ampliando a pressão sobre a equipe paulista neste início de Campeonato Brasileiro. O jejum segue diante do adversário: a última vitória santista na Arena da Baixada foi em outubro de 2021.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 1 SANTOS

3ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Quinta-feira, 12 de fevereiro, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

🗣️ Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

🟨 Cartão amarelo: Gabriel Bontempo, Igor Vinícius e Vini Lira (Santos) - Odair Hellmann e Felipe Chiqueti (Athletico-PR)

🟥Cartão vermelho: Gaston Liendo (auxiliar do Santos)

🥅 Gol: Julimar (5'/1ºT) e Viveros (45'/2ºT) - Athletico / Thaciano (16'/1ºT)

Escalações:

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Arthur Dias, Terán e Esquivel; Benavídez, Portilla (Luiz Gustavo), Zapelli (Jadson) e Léo Derik (Dudu); Julimar (Felipe Chiqueti), Mendoza (Bruninho) e Viveros.

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vini Lira (Rollheiser); João Schmidt, Gabriel Menino e Gabriel Bontempo (Barreal); Miguelito (Moisés), Rony (João Basso) e Thaciano (Lautaro Díaz).

