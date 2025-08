Elenco do Mirassol participa de palestra sobre o combate à manipulação de resultados

Adversário do Vasco neste sábado (2), o Mirassol recebeu um workshop sobre manipulação de resultados e integridade esportiva nesta terça-feira (29), promovido pela 7K, patrocinadora do clube. A atividade foi realizada com o elenco e a comissão técnica no interior paulista e contou com a participação da Sportradar, empresa especializada no monitoramento de apostas esportivas. O evento faz parte de uma iniciativa do Grupo Ana Gaming, ao qual pertence a marca 7K.

continua após a publicidade

➡️ FPF define formato de competição que dá vaga para a Copa do Brasil de 2026

A ação marca a primeira parceria da 7K com um clube da Série A. De acordo com Nickolas Ribeiro, sócio e fundador do Grupo Ana Gaming, o objetivo é reforçar o compromisso com boas práticas no setor.

— Integridade é um componente central para a credibilidade do setor de apostas e do esporte como um todo. Ao promover esse workshop no Mirassol, damos continuidade ao nosso compromisso de apoiar iniciativas alinhadas às exigências regulatórias e aos padrões de governança do setor — disse.

continua após a publicidade

Ribeiro também destacou que o avanço da regulamentação demanda uma postura ativa

— Investir em capacitação é uma medida objetiva para mitigar riscos e reforçar a responsabilidade compartilhada na prevenção à manipulação de resultados.”

Durante o encontro, foram apresentados riscos da manipulação de resultados, consequências para os envolvidos e a importância da denúncia. A Sportradar contribuiu com exemplos práticos e informações sobre o monitoramento do mercado.

continua após a publicidade

Presente na atividade, o goleiro Alex Muralha comentou a importância do tema.

— Sinceramente, não sabia que era tão grande e complexo esse problema. Isso nos alerta, para podermos conversar com nossos familiares e amigos, e tratarmos esse tema com o máximo de seriedade possível. É muito além do que a gente imagina. Foi muito interessante — declarou o jogador.

Mirassol e Vasco se enfrentam às 18h30 de sábado, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte