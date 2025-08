O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (1) a saída do volante Danilo Barbosa, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, que era um dos poucos nomes contratados ainda no primeiro ano da SAF. Ele estava em fase final de vínculo e foi liberado a acertar com um novo clube.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo rejeita proposta do West Ham por goleiro John

➡️ Botafogo vê necessidade de mais um centroavante, mas age com cautela

— Hoje nos despedimos de um dos símbolos da transformação alvinegra dentro de campo: Danilo Barbosa. Foram três anos honrando a Gloriosa Camisa com muita resiliência, garra e talento. Sua passagem por aqui fica marcada pela grande identificação com as nossas cores, liderança e presença segura nos momentos decisivos. A relação, no entanto, será eterna — escreveu o Botafogo.

— Um jogador com atitude de campeão, que deixou o seu nome nas conquistas da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro para definitivamente entrar na história do Clube Mais Tradicional. A Família Botafogo te abraça, agradece e deseja sucesso em seus próximos desafios. Valeu, Samurai! — completou o Alvinegro, nas redes sociais.

continua após a publicidade

Danilo Barbosa chegou ao Botafogo em 2022 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Danilo Barbosa, de 29 anos, deixa o Botafogo com 109 jogos, sete gols marcados e duas assistências. Ele esteve na mira do Fortaleza e do Atlético-MG na atual janela, mas o futebol do Oriente Médio aparece como provável destino.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O volante compareceu ao último compromisso do Glorioso no Nilton Santos, contra o Red Bull Bragantino, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e se despediu dos companheiros de elenco.