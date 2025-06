Athletico tenta contratar volante, mas time da Série A faz jogo duro e renova contrato

O Athletico tentou a contratação do volante Lucas Sasha, mas o Fortaleza fez jogo duro para liberá-lo e ainda acertou a renovação do contrato. O clube cearense não gostou de saber que foi o último a saber da negociação entre o Furacão e o jogador de 35 anos.

O Lance! apurou que a diretoria atleticana acertou base salarial e tempo de contrato (um ano e meio) com Lucas Sasha, mas não contava com a negativa do Leão do Pici. O presidente Marcelo Paz até foi procurado e desaprovou que as tratativas iniciaram sem a anuência do Fortaleza.

O volante tem contrato até o final de 2025 e poderia assinar um pré-contrato a partir de julho com qualquer clube. Por conta do cenário, a direção cearense agiu rápido, ofereceu uma renovação e estendeu o vínculo até o final de 2026.

Lucas Sasha no Fortaleza

Com passagem pela base do Corinthians, Lucas Sasha se profissionalizou no Grêmio Barueri. Ele passou por Pinheiros-ES, São José-RS e Icasa antes de se transferir para o exterior.

O meio-campista atuou na Itália (Cantarazo), Bulgária (CSKA Sofia e Ludogorets Razgrad), Israel (Hapoel Tel Aviv) e Grécia (Aris) até voltar para o futebol brasileiro, em 2022. Pelo Fortaleza, ele está em sua quarta temporada.

Ao todo, são quatro gols e duas assistências em 119 jogos. Neste ano, Lucas Sasha entrou em campo 20 vezes e foi titular em 18, sendo a última em 17 de maio, contra o Vasco, pelo Brasileirão. Atualmente, ele se recupera de cirurgia no braço.

Alvo do Athletico, Lucas Sasha tem mais de 100 jogos pelo Fortaleza. Foto: Matheus Lotif/Fortaleza EC

Athletico 'sofre' na Série B

O Athletico foi o único time da Série B que não se reforçou na janela de transferência do Mundial de Clubes, entre 2 e 10 de junho. No dia seguinte ao fechamento, o diretor de futebol, Rodrigo Possebon, foi demitido.

Sem um executivo, o presidente Mario Celso Petraglia debate nomes com o técnico Odair Hellmann para reforçar o elenco. O mercado reabre em 10 de julho e vai até 2 de setembro. Até aqui, o clube rubro-negro negocia com o lateral-direito Calegari, do Fluminense, e o atacante Kevin Viveros, do Atlético Nacional-COL.

Em mau momento, o Furacão ocupa apenas a nona colocação da Série B, com 17 pontos em 12 jogos - a quatro pontos do G-4 e sete pontos acima da ZR. O Athletico volta a campo contra o Avaí no sábado (21), às 16h (de Brasília), na Ressacada.

