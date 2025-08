De olho na partida de volta da Copa do Brasil, o treino desta sexta-feira (1º) encaminhou o Internacional para enfrentar o São Paulo, domingo (3), no estádio Beira-Rio. Precisando reverter o placar contra o Fluminense na próxima quarta (3), o técnico Roger Machado deve promover mudanças contra o Tricolor Paulista, visando a preservação de alguns nomes.

O Colorado chega à 18ª rodada do Campeonato Brasileiro em décimo na tabela de classificação. Com 21 pontos, soma cinco vitória, seis empates e cinco derrotas. A partida de domingo será às 20h30min.

Mudança na defesa é obrigatória

Com Vitão suspenso por dois jogos após julgamento do Pleno do STJD, o treinador alvirrubro terá que fazer uma troca obrigatória na defesa. O mais provável é que Clayton Sampaio, que jogou contra o Vasco, no domingo passado (27), volte ao time.

Gabriel Mercado, que não atua em jogos oficiais desde setembro, e Juninho também são opções. Acumulando 34 em 37 jogos, Aguirre pode ser um dos preservados, dando lugar a Alan Benítez.

Dúvidas no meio e no ataque

No meio-campo, Thiago Maia, Bruno Henrique a Alan Patrick têm possibilidades de ficarem descansando. Richard, que ainda não estreou, Luis Otávio e Bruno Tabata podem aparecer. Recém-contratado, o uruguaio Alan Rodríguez ainda depende do BID para ficar à disposição.

Na frente, Carbonero, que já não iniciou contra o Vasco devido a desgaste muscular, deve ser poupado novamente. Rafael Borré, Valencia e Ricardo Mathias disputam vaga no setor ofensivo.

Provável escalação para domingo

O possível time para iniciar o enfrentamento com o São Paulo teria Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Richard) e Bruno Henrique (Luis Otávio ou Alan Rodríguez) e Alan Patrick (Bruno Tabata); Vitinho, Rafael Borré (Valencia ou Ricardo Mathias) e Wesley). As definições finais serão feitas no treino da tarde deste sábado (2).