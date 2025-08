Coritiba retoma liderança da Série B, e Josué não se limita ao acesso: ‘Queremos o título’

O meia Josué não quer apenas o acesso, mas também o título da Série B pelo Coritiba em 2025. O Coxa bateu o Vila Nova por 2 a 1 na noite de quinta-feira (31), no estádio OBA, pela 20ª rodada, e retomou provisoriamente a liderança.

A ambição revelada pelo meia português aconteceu depois do resultado positivo em Goiânia, com um a menos. O Coritiba saiu na frente com gol contra do zagueiro Tiago, levou o empate no pênalti cobrado por Dodô e viu o volante Filipe Machado ser expulso logo em seguida, aos 29 minutos.

Mesmo em inferioridade numérica, Jacy se redimiu da penalidade feita e marcou o gol da vitória nos acréscimos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Coxa até ficou mais próximo de ampliar do que levar a igualdade.

- Sabemos o que queremos, o acesso para nós não chega. Queremos lutar pelo título. E, se queremos isso, temos que mostrar esse espírito de grupo que mostramos mais uma vez. Nos últimos jogos, tínhamos pecado em algumas situações. Ficou demonstrado que estamos para a guerra e estamos a lutar juntos nas batalhas até o final - afirmou ao canal Desimpedidos após a partida.

O Coxa vinha de uma derrota e dois empates na competição, sem vencer desde 10 de julho, diante do CRB, fora. Nesta sequência negativa, a equipe coxa-branca levou 5 a 2 do Paysandu no Couto Pereira, depois visitou o Athletic e empatou em 1 a 1, mesmo placar ao enfrentar o Amazonas, novamente em casa. Os três times brigam contra o rebaixamento.

Com o jejum, o Coritiba chegou a perder a liderança para o Goiás no fim do primeiro turno, mas agora retomou provisoriamente no início da rodada: 38 pontos contra 37 pontos. O time goiano, contudo, ainda joga e visita o Amazonas no sábado (2). Vale lembrar que o Coritiba é bicampeão da Série B: 2007 e 2010.

- É um alívio (fim da série sem vencer). Estamos na parte de cima da tabela, óbvio que é totalmente diferente do ano passado. A situação na tabela era pior e, por isso, por mais que ganhássemos, o alívio não era igual. Falta muita coisa, não conseguimos nada ainda. Temos que ter os pés no chão. Somos líderes, estamos contentes e é outra vez ganhar os três pontos em casa, porque nossa torcida merece - completou.

Josué é o destaque do Coritiba na Série B

Josué tem 12 participações em gols em 26 jogos pelo Coritiba nesta temporada. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Com cinco gols e três assistências, Josué é o artilheiro e o principal garçom do Coritiba na Série B. Ele participou de 19 das 20 rodadas até aqui.

Já na temporada, o meia tem seis gols e seis assistências. Vindo do Legia Warszawa, da Polônia, Josué chegou em agosto de 2024 e contrato até o fim deste ano.

- Espero que permaneça conosco. Ele se tornou um dos principais jogadores da equipe e até do campeonato. É mérito exclusivamente dele pelo fato de se transformar e reinventar dentro do clube. Tornou-se uma liderança técnica e de vestiário também. Tem uma carreira importante e está se colocando à disposição da equipe - elogiou o técnico Mozart.

