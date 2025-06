Athletico se aproxima de atacante que pode ser a maior contratação da história

O Athletico está próximo de fechar a contratação de Kevin Viveros, atacante de 25 anos do Atlético Nacional-COL. A oferta é de 5 milhões de dólares (R$ 27,4 milhões, na cotação atual).

Caso a negociação se confirme, o jogador colombiano passará a ser a maior compra da história do Furacão. Até então, o recorde é a transferência do atacante Vitor Roque, então do Cruzeiro e atualmente no Palmeiras, por R$ 24 milhões, em 2022.

O Lance! apurou que o Atlético Nacional aceitou a proposta do Athletico. O valor oferecido é por 70% dos direitos econômicos e Los Verdolagas permanecem com 30% para uma eventual futura venda por parte do time brasileiro.

Agora, o desfecho depende do acerto salarial entre o Furacão e Kevin Viveros. O atacante está disposto a sair do Atlético Nacional, mesmo classificado para as oitavas de final da Libertadores, mas quer uma valorização acima do que o Athletico ofereceu inicialmente. O acordo é de três anos.

A expectativa é de que a negociação não se alastre e seja definida, positivamente ou negativamente, até o final da semana. A janela de transferência volta a ficar aberta entre 10 de julho e 2 de setembro.

Kevin Viveros é artilheiro do Atlético Nacional na Libertadores e espera melhor proposta salarial do Athletico. Foto: Jaime Saldarriaga/AFP

Kevin Viveros se destaca na Libertadores

Kevin Viveros é o artilheiro do Atlético Nacional na temporada, com 10 gols em 26 jogos, além de ter dado três assistências. Pela Libertadores, ele é o vice-artilheiro do torneio e marcou quatro vezes em cinco jogos - dois contra o Internacional e um diante do Bahia, pelo grupo F. Alan Patrick (Inter) e Vaca (Bolivar) têm cinco gols.

Nas oitavas de final da competição, o clube colombiano enfrenta o São Paulo em 12 e 19 de agosto. O primeiro jogo é em casa e o segundo no Morumbis.

Viveros iniciou a carreira no América de Cali e passou por Itagüi e La Equidad antes de acertar com o Atlético Nacional. Pelo Verdolagas, o atacante tem 14 gols em 59 partidas.

Athletico sofre na Série B

O Athletico foi o único time da Série B que não se reforçou na janela de transferência do Mundial de Clubes, entre 2 e 10 de junho. No dia seguinte ao fechamento, o diretor de futebol, Rodrigo Possebon, foi demitido.

Sem um executivo, o presidente Mario Celso Petraglia e o diretor financeiro Márcio Lara debatem nomes com o técnico Odair Hellmann para reforçar o elenco. Até aqui, o clube rubro-negro negocia com o lateral-direito Calegari, do Fluminense, enquanto o atacante Pedro Henrique, do Ceará, e o volante Lucas Sasha, do Fortaleza, não avançaram.

Em mau momento, o Furacão ocupa apenas a nona colocação da Série B, com 17 pontos em 12 jogos - a quatro pontos do G-4 e sete pontos acima da ZR. O Athletico volta a campo contra o Avaí no sábado (21), às 16h (de Brasília), na Ressacada.

