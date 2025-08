Presidente do Conselho do Corinthians desabafa: ‘Queremos ser o Flamengo’

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, subiu o tom em coletiva concedida nesta sexta-feira (1), no Parque São Jorge. O mandatário do órgão lamentou os recentes problemas políticos e reiterou a importância de uma virada de página para que o clube volte a brigar no topo do futebol brasileiro, e inclusive citou o Flamengo.

— Vocês não leem o estatuto do Corinthians. Não tem previsão, eu marco quando eu quiser. Vou marcar com a maior brevidade possível. Ou a gente marca ou vamos acabar com o Corinthians. Eu não vou fechar o caixão. O Corinthians precisa virar a página e renascer das cinzas. Quero voar com águia, queremos ser o Flamengo e vamos ser — disse o dirigente.

O ponto de Romeu Tuma Jr. é que o clube carioca, que sofreu com más gestões em um passado recente, passou por uma reorganização interna, conduzida pelo ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, e tornou o Flamengo referência no futebol brasileiro.

Presidente do Conselho falou sobre situação política do Corithians (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Mudança política no Corinthians

O Timão entra em uma semana decisiva. No próximo sábado (9), os associados do clube alvinegro vão votar na assembleia-geral para ratificar, ou não, o impeachment de Augusto Melo. O dirigente está afastado desde o dia 26 de maio, quando a maioria do Conselho Deliberativo do Timão aprovou a saída temporária do presidente.

Augusto Melo é réu no caso 'Vai de Bet' por associação criminosa, furto e lavagem de dinheiro. O ex-dirigente é acusado de participar de um conluio para desviar verbas da comissão do patrocinador para pagar despesas de sua campanha política. O depoimento foi divulgado com exclusividade pelo Lance!.

Caso a maioria aprove seu afastamento, Romeu Tuma Jr. será responsável por convocar novas eleições indiretas. Não há no estatuto um período mínimo previsto para a remarcação, mas o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians afirma que será feito com pressa.