Athletico-PR divulga novo uniforme 2 para a temporada 2025

O Athletico-PR, em parceria com a Umbro, lançou nesta terça-feira (17) seu uniforme número 2 para a sequência da temporada de 2025. O modelo, inspirado em símbolos do estado do Paraná, foi uma homenagem do clube ao torcedor.

A nova camisa 2 do Furacão tem gola careca e carrega, gravados em sua estrutura, ramos de erva-mate e de Araucária (árvore que é símbolo do estado do Paraná), itens que também são encontrados na bandeira e no brasão do estado paranaense. A arte com os ramos também é vista nas mangas do uniforme e nas laterais da vestimenta.

Cada detalhe, dos ramos de erva-mate às folhas da Araucária, conta um pouco da essência paranaense. A erva-mate simboliza aqueles momentos de união na roda de chimarrão, enquanto a Araucária representa a força e a resistência do povo paranaense, que nunca desiste diante dos desafios.

— Essa não é só mais uma camisa. Ela é um pedaço da nossa história e do nosso jeito paranaense de ser — afirma Fernando Volpato, Diretor de Operações do Athletico-PR.

O uniforme ainda carrega na parte frontal e nas mangas um leve grafismo. Na parte posterior, o modelo é liso, com a numeração dos jogadores sendo colocada com os ramos da bandeira paranaense.

— Na criação desta camisa em parceria com o clube, a ideia foi homenagear os torcedores do Athletico e o povo paranaense. Então nada mais justo do que produzir uma camisa para eles, valorizando as raízes paranaenses do CAP — diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.