Jogadoras de Penarol-AM e Tarumã se deitaram no gramado para se proteger de um ataque de abelhas aos 34 minutos do segundo tempo da partida disputada no último domingo (3), em Itacoatiara, pela 2ª rodada do Campeonato Amazonense Feminino.

O incidente paralisou o jogo por cerca de cinco minutos no Estádio Floro de Mendonça. O momento foi registrado pela transmissão ao vivo e também nas redes sociais do Penarol-AM. Nas arquibancadas, torcedores também se protegeram para evitar picadas. Não houve feridos.

Não é a primeira vez que abelhas interrompem uma partida de futebol. Em 2023, o mesmo aconteceu na partida entre Iporá e Inhumas, pelo Campeonato Goiano, também paralisada por conta de um ataque de abelhas, no sábado, 4 de fevereiro. O fato aconteceu por volta dos 14 minutos do segundo tempo e o jogo foi paralisado por quase cinco minutos.

Atletas das duas equipes e o árbitro Osimar Júnior se jogaram no gramado do estádio Ferreirão para se proteger das ferroadas. Nas imagens da transmissão da partida, foi possível notar que outros atletas deixam o campo correndo. À época, o o árbitro realizou uma parada técnica e aproveitou para verificar se tinha sido picado pelas abelhas.

Após abelhas, Penarol goleia Tarumã

Na retomada do jogo, o Penarol ampliou a vantagem com gols de Verinha e Taynara e fechou a goleada por 5 a 0. Antes da paralisação, Fabíola já havia garantido o 3 a 0 ao marcar duas vezes.

Com o triunfo, o Leão da Velha Serpa chega à segunda vitória consecutiva e segue com 100% de aproveitamento no Amazonense Feminino. O próximo desafio é no sábado (9), às 15h30, contra o Itacoatiara, no clássico da Velha Serpa.