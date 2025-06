Uma cena inusitada marcou o confronto entre Doce Mel/Jequié (BA) e U.D.A (AL) na tarde da última sexta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Aos 12 minutos do primeiro tempo, um helicóptero se aproximou do estádio Waldomiro Borges, em Jequié, no sudoeste da Bahia, e pousou no campo enquanto a partida estava em andamento (assista abaixo).

A aeronave de cor preta aterrissou próximo a uma das bandeirinhas de escanteio, fora das quatro linhas, e uma mulher embarcou rapidamente. Tudo isso aconteceu quando o jogo ainda estava empatado por 0 a 0. De acordo com a repórter Rosângela Sena, da Rede Solar/TV Doce Mel, a mulher que entrou no helicóptero durante a partida da Série A3 seria uma empresária local, dona de loja na cidade de Jequié.

Em post nas redes sociais, o Doce Mel informou que o clube e a CBF não autorizaram o pouso surpresa do helicóptero, que realizou a manobra sem aviso prévio.

Na súmula, o árbitro Eziquiel Sousa Costa (BA) registrou que o ocorrido paralisou o jogo por dois minutos, relatou o perigo para as atletas em campo e reforçou que não havia nenhum evento político dentro do estádio (leia a íntegra do relato ao fim da matéria).

O jogo e próximos passos

Partida entre Doce Mel e U.D.A pela Série A3 foi marcada por pouso inusitado de helicóptero (Foto: redes sociais)

Dentro de campo, o U.D.A venceu o Doce Mel/Jequié por 1 a 0 e leva vantagem para decidir vaga nas semifinais da Série A3 na próxima sexta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O único gol do jogo foi marcado por Paulinha, em jogada de bola aérea. Quem passar garante o acesso para a Série A2.

Enquanto o time alagoano só entra em campo no jogo de volta contra o Doce Mel, no dia 13, a equipe baiana tem compromisso nesta segunda-feira, quando encara o Pinda Ferroviária, pela segunda fase da Copa do Brasil, em Jequié.

Leia a íntegra do relato sobre pouso do helicóptero na súmula

Aos 12 minutos e 30 segundos do primeiro tempo, a partida foi paralisada por 2 (dois) minutos em razão do pouso de uma aeronave do tipo helicóptero, de cor preta, modelo r66 turbine, matrícula pp-esj, nas dependências do estádio Waldomiro Borges, na cidade de Jequié-BA, durante o jogo entre UDA-AL e Doce Mel-BA, válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A3.

A aeronave sobrevoou em altitude muito baixa as imediações do campo de jogo, provocando susto nos atletas e na equipe de arbitragem, antes de efetuar o pouso fora do gramado, nas proximidades da linha de meta perpendicular à área penal do lado esquerdo, tomando como referência a arquibancada principal do estádio.

Após o pouso, uma mulher não identificada, que se encontrava nas imediações do campo de jogo (fora das quatro linhas), adentrou o espaço interno do estádio por um dos portões próximos ao local de pouso e embarcou na aeronave, que decolou logo em seguida. Ressalta-se que não havia nenhum evento político no estádio, estando presentes nas arquibancadas apenas torcedores. No campo de jogo, estavam exclusivamente os(as) atletas em campo e a equipe de arbitragem. Os atletas reservas, comissões técnicas e demais oficiais se encontravam posicionados em suas respectivas áreas técnicas.