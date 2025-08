A FIFA está em busca de novos funcionários para atuarem na próxima Copa do Mundo Feminina de futebol, que acontece em 2027, no Brasil. No Linkedin, a Federação está publicando vagas em diferentes setores, como financeiro, gestão, marketing e contabilidade.

A décima edição da Copa do Mundo feminina acontece no Brasil e terá início no dia 24 de junho de 2027. Mesmo parecendo distante, a FIFA já se movimenta para contratar funcionários para atuarem no evento.

No perfil oficial da Federação no Linkedin, é possível encontrar mais de dez vagas em áreas distintas. Para se inscrever, é só ter uma conta na rede social, seguir as instruções da candidatura e submeter o currículo em inglês, já que a FIFA informou que os perfis serão analisados por uma equipe internacional.

➡️Para encontrar as vagas é só entrar no perfil "FIFA Women's World Cup™" no linkedin e acessar a aba "Vagas".

Jamaica x Brasil - Copa do Mundo Feminina 2023. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

Além de trabalho, confira mais informações sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027

📅 Calendário

Total de partidas : 64, distribuídas ao longo de aproximadamente um mês

: 64, distribuídas ao longo de aproximadamente um mês Início : 24 de junho de 2027

: 24 de junho de 2027 Final: 25 de julho de 2027

🏆 Formato da competição

A Copa do Mundo feminina conta com duas fases, sendo a primeira classificatória e a segunda eliminatória. Nesta edição, a Fifa mantém o formato da última edição, realizada na Austrália e Nova Zelândia, com 32 seleções, 64 jogos e fase de grupos + mata-mata.

Fase de grupos : 32 seleções divididas em 8 grupos de 4 equipes cada; as duas melhores de cada grupo avançam

: 32 seleções divididas em 8 grupos de 4 equipes cada; as duas melhores de cada grupo avançam Fase eliminatória: 16 equipes nas oitavas de final, seguidas de quartas, semifinais e final

Distribuição de vagas por confederação (29 vagas diretas + 3 via repescagem intercontinental):

UEFA: 11

AFC (Ásia): 6

CAF (África): 4

CONCACAF: 4

CONMEBOL (América do Sul, já com o Brasil): 3

OFC (Oceania): 1

Repescagem: torneio em duas fases, com 10 times disputando as 3 vagas finais

Cidades-sede

As cidades-sede refletem a diversidade geográfica e cultural do país: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

Confira a situação de cada estádio na matéria "Brasil, um ano como sede da Copa Feminina: veja como estão os estádios para 2027".

Ingressos

A Fifa ainda não abriu venda de ingressos para a Copa feminina, mas já disponibilizou um site para torcedores registrarem interesse. Para acessá-lo, clique aqui.

Segundo projeção da CBF e divulgado pela ESPN, os valores dos ingressos para a Copa feminina devem custar entre R$ 112 e R$ 292.