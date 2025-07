Nesta semana, uma comitiva dos Estados Unidos esteve no Ceará para visitar as instalações de Fortaleza com foco na preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. A capital cearense é uma das oito cidades-sede do torneio e deverá receber cinco partidas da fase de grupos e um das oitavas de final.

Ainda não há definição sobre qual será o centro de treinamento oficial da seleção norte-americana durante a competição. Para avaliar os espaços e avançar na escolha, vieram ao Brasil os representantes Laura Lamberth (gerente operacional), Bart Caubergh (diretor de futebol) e Elaine Lemos (vice-presidente de operações de futebol).

A comitiva iniciou a agenda com uma visita ao CT Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, sede do Ceará Sporting Club. Os representantes norte-americanos foram recebidos pelo presidente João Paulo Silva, pelo CEO de futebol Haroldo Martins e pelo diretor de patrimônio Afonso Lobo.

Centro de treinamento do Ceará recebe visita de norte-americanos. (Foto: Felipe Santos/Divulgação)

No período da tarde, a equipe seguiu para o Fortaleza Esporte Clube, onde realizou visitas técnicas ao Centro de Excelência Alcides Santos, na capital, e ao CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Representantes da seleção norte-americana visita Pici. (Foto: Renan Ferreira/ Fortaleza EC)

EUA e a Copa do Mundo

A seleção feminina dos Estados Unidos é a maior campeã da história das Copas do Mundo. O time disputou todas as edições do torneio desde 1991 e conquistou o título quatro vezes: em 1991 (na China), 1999 (em casa), 2015 (no Canadá) e 2019 (na França).

Além dos títulos, as norte-americanas foram vice-campeãs em 2011, quando perderam a final para o Japão nos pênaltis, e conquistaram o 3º lugar em 1995, 2003 e 2007. O time teve grandes nomes como Mia Hamm, Abby Wambach, Hope Solo, Megan Rapinoe e Alex Morgan.

Na edição mais recente, em 2023, os Estados Unidos tiveram a pior campanha de sua história: caíram nas oitavas de final para a Suécia nos pênaltis e tentam melhor desempenho em solo brasileiro.