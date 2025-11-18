O atacante Renan Peixoto garantiu a vitória do Athletico por 2 a 1 contra a Ferroviária-SP no domingo (16), na Fonte Luminosa, pela 37ª rodada da Série B, e confirmou o impacto em pontos na campanha. O jogador precisou emagrecer por pedido do técnico Odair Hellmann para voltar a ter espaço.

O time rubro-negro perdia de 1 a 0, em uma falha do goleiro Santos, quando João Cruz bateu falta e encobriu o goleiro Dênis Júnior para empatar. Depois, no último minuto, Leozinho fez jogada pela direita e cruzou para Renan Peixoto, de cabeça, marcar o gol da virada em Araraquara (SP).

- A sensação é maravilhosa de fazer parte deste grupo e estar no dia a dia, independente de estar jogando ou não. Quando tem a oportunidade, às vezes dá certo - afirmou, em entrevista coletiva.

No returno, a partir de agosto, o centroavante tinha atuado apenas em três jogos, com 107 minutos em campo. Renan Peixoto, contudo, se recuperou de lesão no joelho sofrida em outubro e voltou até antes do esperado - existia a possibilidade dele sequer atuar novamente na temporada.

A falta de espaço, de acordo com o técnico Odair Hellmann, teve relação com o peso. O comandante atleticano brincou que a perda de quilos ajudou o atacante a subir mais alto que o zagueiro da Locomotiva.

- É um cara que machucou, estava jogando e tem gols na competição. Quando veio o Viveros, não ficou olhando atravessado e ficou se preocupando em trabalhar. Quem sabe foram esses dois quilinhos a menos que tu voou deste jeito, que nem um passarinho. Acredita em mim - disse o técnico, que substituiu Maurício Barbieri em maio.

- Quando chegou, ele (Odair Hellmann) falou: 'Baixa uns quilinhos, meu garoto, para poder ajudar mais'. Dito e feito. Eu sou grato - completou o atacante.

Renan Peixoto no Athletico

Contratado por R$ 6 milhões, vindo da Portuguesa, Renan Peixoto fez oito gols em 21 partidas e é o vice-artilheiro atleticano na Série B. Ele ainda atuou cinco vezes na Copa do Brasil, mas não balançou as redes.

O atacante de 25 anos, por exemplo, foi responsável direto por 12 pontos do Furacão na Segundona. Ele marcou os gols da vitória diante do Avaí (2x1, fora), Athletic-MG (1x0, casa), Vila Nova (2x0) e Ferroviária-SP (2x1, fora).

Na posição, o titular é Kevin Veros, com nove gols em 20 jogos na Série B. O centroavante colombiano é a maior contratação da história do Athletico, ao custo de R$ 27,4 milhões.

Athletico na Série B

O Athletico manteve a vice-liderança, com 62 pontos, um ponto acima da quinta Chapecoense. Para conquistar o acesso, o Furacão precisa apenas do empate na última rodada.

Athletico x América-MG: domingo (23), às 16h30, Arena da Baixada