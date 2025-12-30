A cada ano que passa, o Bahia se consolida ainda mais como uma verdadeira força da elite do futebol nacional. Depois de mais uma temporada histórica, o CEO do clube, Raul Aguirre, deu uma dimensão da evolução constante do Tricolor, que além dos resultados em campo também segue bem administrado fora dele. Um dos exemplos é a receita crescente da instituição, que chegou aos R$ 400 milhões em 2025.

continua após a publicidade

🔴🔵Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

— Fechamos 2025 com uma receita que ultrapassa confortavelmente os R$ 400 milhões, considerando também os negócios com jogadores. É um número muito significativo, com uma taxa de crescimento de aproximadamente 40% a 45% em relação ao ano anterior, que já havia registrado crescimento de 25%. Estamos cumprindo a missão de aumentar a receita do clube e nos aproximar cada vez mais dos maiores clubes do Brasil — revelou Aguirre, CEO do Bahia.

Raul Aguirre, CEO do Bahia, acompanha delegação na Colômbia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Bahia faz história em campo

Raul Aguirre também citou ações do clube como o projeto Bora Bahêa Meu Bairro, a parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce, a construção do novo CT e diversas campanhas de comunicação feitas durante o ano como uma prova do crescimento do Tricolor como uma marca e uma instituição com o DNA da Bahia.

continua após a publicidade

Mas, é claro, ele não deixou de falar dos expressivos resultados conquistados em campo. Além da campanha histórica com o time profissional masculino no Brasileirão, com a maior pontuação da história, o dirigente peruano também destacou o futebol feminino e as categorias de base, que bateram recordes em 2025.

— Foi, sem dúvida, um ano muito bom e muito qualificante. Classificamos pela segunda vez consecutiva para a Libertadores, algo que, pelo que entendo, ainda não havia acontecido na história do clube. Conquistamos também o Campeonato Baiano pela 51ª vez e a Copa do Nordeste pela quinta vez, consolidando o Bahia como o clube de maior hegemonia da região. Além disso, é importante destacar as Mulheres de Aço, que tiveram uma campanha muito significativa no Brasileiro Feminino, passando pela primeira vez à segunda fase e chegando à semifinal da Copa do Brasil. Sem contar os inúmeros títulos das equipes de base.

continua após a publicidade

— Também tivemos atletas convocados para a Seleção Sub-17, como Dell e Juan Pablo, além de Jampa. Na Seleção principal, contamos com dois atletas, algo que não acontecia desde 1991, pelo que entendo: Jean Lucas e Juba. Tudo isso configura um cenário em que o clube passa a ser mais observado, e nossos atletas começam a ganhar visibilidade. Estar na Seleção Brasileira é o maior objetivo de qualquer jogador, e para nós é um grande feito — completou.

De acordo com Aguirre, esse é só mais um sinal de que o projeto da SAF junto ao Grupo City está no caminho certo e crescendo até mais do que foi projetado anteriormente.

— Os campeonatos são difíceis e intensos. Jogamos 80 partidas em 2025, possivelmente o maior número de jogos entre os clubes do mundo. Temos um planejamento de longo prazo; o próximo ano será o terceiro da SAF, e ainda estamos mais no início do processo. Estamos alcançando os objetivos conforme o planejado, ou até de forma antecipada — concluiu o CEO do Bahia.

➡️Bahia negocia contratação de lateral do Estudiantes que se destacou contra o Flamengo