Athletico-PR contrata atacante que teve destaque no Paulistão

O Athletico acertou a compra do atacante Renan Peixoto, que estava na Portuguesa e teve destaque no Paulistão. O centroavante marcou três gols e deu uma assistência em 11 jogos disputados no Estadual. O clube paulista divulgou nesta terça-feira (25) o acordo pelo jogador de 25 anos, que é a nova aposta do Furacão para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo a Lusa, o negócio foi concretizado com a venda de 70% dos direitos econômicos. O valor chama atenção, já que a equipe pagou cerca de R$ 2 milhões em janeiro deste ano para contratar o atacante, que estava no SC Bregenz, da Áustria.

- Os valores envolvidos na transferência são 10 vezes superiores à quantia paga pela Lusa ao SC Bregenz, da Áustria, pela aquisição do atleta em janeiro deste ano - declarou a Portuguesa. Ou seja, o time paulista pode receber R$ 20 milhões pela venda.

No entanto, segundo o jornalista Napoleão Almeida, o Athletico desembolsou R$ 6 milhões na contratação de Renan Peixoto. O jogador deve se apresentar na quinta-feira (27) para realizar exames médicos no CT do Caju.

Peixoto teve a melhor fase da carreira na Áustria. Ele marcou 13 gols e deu três assistências em 21 jogos pelo FC Dornbirn. Já no SC Bregenz, ele deixou a equipe com 10 gols em 16 gols e o posto de vice-artilheiro do torneio nacional.

Athletico procura alternativa após lesão de Alan Kardec

Renan Peixoto, que passou pelas categorias de base do Corinthians, América-MG e São Caetano, chega para ser mais uma alternativa no ataque do Athletico.

O time conta com 10 atletas no setor: Alan Kardec, Gonzalo Mastriani, Isaac, Leozinho, Matheus Babi, Kevin Velasco, Luciano Arriagada, Julimar e Tevis.

No entanto, Kardec sofreu lesão no joelho e é desfalque pelas próximas semanas, assim como Julimar, que passou por cirurgia no joelho e deve ser ausência por pelo menos mais um vez.

Sem eles, Mastriani deve ter nova chance como titular no jogo do Athletico contra o Pouso Alegre. O duelo, válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2025, acontece às 21h30 desta terça-feira (25), no estádio Manduzão.