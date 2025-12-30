Canal acerta a transmissão do Campeonato Amazonense; confira

A N Sports adquiriu os direitos de transmissão do Campeonato Amazonense de 2026. A competição está prevista para começar em 10 de janeiro de 2026 e vai contar com oito clubes divididos para duas fases de grupos semifinais e final. As fases de grupo consistem em, primeiramente, duelos contra times do grupo adversário; depois, confrontos dentro do próprio grupo.

O canal vai exibirá uma partida por rodada, totalizando até 14 jogos ao longo da temporada. As transmissões serão gratuitas no YouTube. Também haverá distribuição na Fast TV e na TV por assinatura.

A emissora já possui experiência recente na cobertura da Série B do Campeonato Brasileiro. Também acertou recentemente a transmissão do Campeonato Catarinense do ano que vem.

- Ver o nosso Campeonato Amazonense chegar ao Brasil inteiro pela N Sports é motivo de profunda alegria para todos que vivem e respiram o futebol do Amazonas - celebrou o presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha.

- É mais que uma transmissão: é o reconhecimento da nossa história, da luta dos nossos clubes e da paixão do nosso torcedor. O Barezão (apelido do torneio) merece ser visto, ouvido e sentido pelo país, e hoje damos um passo gigante para que essa emoção atravesse fronteiras.

Por sua vez, André Barros, co-CEO da transmissora, também celebrou a parceria.

- Nossa experiência com a Série B provou a força do torcedor nas cinco regiões do país, especialmente no Norte. Nosso propósito de democratizar o acesso ao esporte nos leva a apostar em parcerias como essa com a federação, os clubes e as torcidas do Amazonas - afirmou, antes de concluiu:

- Queremos atender as expectativas do público local, buscar oportunidades comerciais com as marcas regionais e contar com criatividade, informação de qualidade e descontração, nosso DNA como mídia, o melhor da tradição do futebol amazonense.

Vão disputar a competição o Amazonas, o Nacional, o Manaus, o Manauara EC, o Parintins, o Princesa do Solimões, o São Raimundo e o Itacoatiara FC.