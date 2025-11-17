menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Lateral se lesiona e desfalca o Athletico em 'jogo do acesso' na Série B

Léo Derik, do Furacão, passa por exames e está fora da temporada

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 17/11/2025
17:59
Léo Derik lesão machucado Athletico
imagem cameraLéo Derik saiu machucado de Ferroviária-SP x Athletico. Foto: Rainier Moura/RP Fotopress
O lateral-esquerdo Léo Derik teve lesão confirmada e desfalca o Athletico no 'jogo do acesso' na Série B. O Furacão recebe o América-MG no domingo (23), às 16h30 (de Brasília), pela 38ª rodada.

De acordo com o clube, o jogador passou por exames nesta segunda-feira (17) e teve uma contusão de edema ósseo pós-contusional no joelho direito. Ele já iniciou o tratamento no CT do Caju.

Léo Derik se contuntiu na vitória por 2 a 1 contra a Ferroviária-SP no domingo (16), em Araraquara (SP). O lateral sofreu uma entrada dura no fim do primeiro tempo e precisou ser carregado para sair de campo.

Após o jogo, inclusive, ele seguia sem conseguir andar e saiu de muletas da Fonte Luminosa. Para o setor, o lateral Fernando e o zagueiro Léo Pelé são as opções, já que Esquivel também está entregue ao departamento médico.

Além de Léo Derik, o lateral-direito Benavídez também está de fora por suspensão. Madson é a alternativa na posição.

Léo Derik no Athletico

No CT do Caju desde 2019, no sub-13, o Léo Derik se profissionalizou neste ano. O lateral-esquerdo fez um gol em 21 jogos, sendo 14 como titular.

Além do Athletico, o jogador de 20 anos acumula convocações para as categorias de formação da Seleção.

Léo Derik gol comemoração Chapecoense Athletico
Léo Derik comemora primeiro gol como profissional em Chapecoense 2x3 Athletico, pela Série B. Foto: José Tramontin/Athletico

Athletico na Série B

O Athletico manteve a vice-liderança, com 62 pontos, um ponto acima da quinta Chapecoense. Para conquistar o acesso, o Furacão precisa apenas do empate na última rodada.

Athletico x América-MG: domingo (23), às 16h30, Arena da Baixada

