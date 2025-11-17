Lateral se lesiona e desfalca o Athletico em 'jogo do acesso' na Série B
Léo Derik, do Furacão, passa por exames e está fora da temporada
O lateral-esquerdo Léo Derik teve lesão confirmada e desfalca o Athletico no 'jogo do acesso' na Série B. O Furacão recebe o América-MG no domingo (23), às 16h30 (de Brasília), pela 38ª rodada.
De acordo com o clube, o jogador passou por exames nesta segunda-feira (17) e teve uma contusão de edema ósseo pós-contusional no joelho direito. Ele já iniciou o tratamento no CT do Caju.
Léo Derik se contuntiu na vitória por 2 a 1 contra a Ferroviária-SP no domingo (16), em Araraquara (SP). O lateral sofreu uma entrada dura no fim do primeiro tempo e precisou ser carregado para sair de campo.
Após o jogo, inclusive, ele seguia sem conseguir andar e saiu de muletas da Fonte Luminosa. Para o setor, o lateral Fernando e o zagueiro Léo Pelé são as opções, já que Esquivel também está entregue ao departamento médico.
Além de Léo Derik, o lateral-direito Benavídez também está de fora por suspensão. Madson é a alternativa na posição.
Léo Derik no Athletico
No CT do Caju desde 2019, no sub-13, o Léo Derik se profissionalizou neste ano. O lateral-esquerdo fez um gol em 21 jogos, sendo 14 como titular.
Além do Athletico, o jogador de 20 anos acumula convocações para as categorias de formação da Seleção.
Athletico na Série B
O Athletico manteve a vice-liderança, com 62 pontos, um ponto acima da quinta Chapecoense. Para conquistar o acesso, o Furacão precisa apenas do empate na última rodada.
Athletico x América-MG: domingo (23), às 16h30, Arena da Baixada
