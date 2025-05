A partida entre Cruzeiro e Flamengo neste domingo (4), que contou com a vitória cruzeirense por 2 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), ficará marcada na memória dos rubro-negros. Afinal, contou com o reencontro entre Gabigol, que marcou o gol da vitória, e o time carioca. O Lance! mostra para você como foi.

Provocação no aquecimento

No momento em que o time do Cruzeiro entrou no gramado para o trabalho de aquecimento, torcedores do Flamengo, em grande número no estádio mineiro, provocaram o atacante.

- Oh Gabigol, vai se fud**, o meu Flamengo não precisa de você - cantaram os rubro-negros.

Nas redes sociais, a atitude dos flamenguistas dividiu opiniões. Afinal, por se tratar de um grande ídolo recente, muito rubro-negros acreditaram que não era necessário xingar ou desrespeitar o atleta.

Torcida do Cruzeiro responde

Logo após a provocação rubro-negra, torcedores do Cruzeiro gritaram o nome de Gabigol.

Reedição de comemoração com Bruno Henrique

Logo após o hino nacional na entrada das equipes em campo, Gabigol foi falar com os ex-companheiros de Flamengo no banco de reserva. Uma imagem marcante entre ele e Bruno Henrique repercutiu entre os torcedores. Eles reeditaram a comemoração que faziam no time carioca, jogando o tronco de seus corpos em direção mútua e unem a pontinha de seus dois dedos indicadores, em uma referência ao desenho Dragon Ball Z.

Gabigol entrou na partida na reta final

Gabigol foi chamado pelo técnico Leonardo Jardim apenas aos 43 minutos do segundo tempo. Com o pouco período em campo, o camisa 9 não teve tantas oportunidades com a bola. Entretanto, Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, derrubou Eduardo dentro da área nos últimos minutos. Foi aí que o atacante chamou a responsabilidade.

O camisa 9 foi para a cobrança, e acabou desperdiçando. No entanto, no rebote de Rossi, o atacante mandou a bola para o fundo da rede. Ele optou por não comemorar, em respeito ao ex-clube.

Após a partida, Gabriel Barbosa comentou sobre a atitude, e reafirmou que o seu problema com o Flamengo foi apenas com o ex-presidente Rodolfo Landim, que por algumas vezes demonstrou ao jogador e seu estafe o desejo de renovar o contrato (o que não aconteceu).

- Não comemorei por respeito ao Flamengo. Foi o time onde eu mais joguei, foi o time que me deu tudo. Eu vejo todos os jogos, quando é campeão eu comemoro também. Falo com muitos jogadores, com a comissão técnica também. O que aconteceu comigo foi com o presidente. Não foi com o resto das pessoas, com o clube em si - disse Gabigol, em entrevista ao canal "CazéTV".

Já após o término da partida, o jogador foi comemorar com a torcida do Cruzeiro.

Gabigol comemorando a vitória contra o Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Postagem de Gabigol após o jogo

Após o confronto no Mineirão, Gabigol fez uma publicação em sua conta no "X". Na postagem, o jogador colocou uma foto do momento da comemoração, em preto e branco, e outra com a camisa rubro-negra nas costas, além de mais duas imagens.

