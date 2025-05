Gabigol provoca Casimiro ao vivo após Cruzeiro x Flamengo: ‘Você já sofreu muito’

Gabigol marcou o gol da vitória do Cruzeiro em seu reencontro com o Flamengo neste domingo (4), pelo Brasileirão, no Mineirão. Após o fim do jogo, o jogador entrou ao vivo na transmissão da Cazé TV e interagiu com Casimiro, com direito a provocação. Confira o diálogo que começou com o comentarista exaltando o gol do camisa nove.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gabigol provoca Casimiro após Cruzeiro x Flamengo

- Os caras do grupo aqui: "C*****, não é possível perder o…’ — toma, gol no rebote!

Eu fico feliz, Guilherme Beltrão, porque fazia muito tempo que eu não comemorava um gol do Gabigol. Fazia muito tempo, Gabi, que eu não comemorava um gol desse jeito - disse Casimiro.

"Você já sofreu muito", disse Gabigol, interrompendo o comentarista, por conta do time do coração do comentarista, o Vasco da Gama. O camisa nove, quando vestia a camisa do Flamengo, foi um grande carrasco do Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

- Não, mas não vamos falar disso. Eu queria entender o seguinte, cara: quando você entrou aí, ao vivo agora, você foi abraçar o seu treinador, foi abraçar o seu parceiro — tá aqui o Kaio Jorge — porque a galera falou muita bobagem durante a semana, e durante muito tempo: que tem briga, que tem separação, que não tem conversa. E agora, nesse final, no momento em que o Cruzeiro se reencontra com boas atuações, com três vitórias seguidas, a gente vê que o grupo tá junto, que a galera tá unida - respondeu Cazé.

Casimiro comentou Cruzeiro x Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

- Eu acho que, claramente, no começo da temporada a gente passou por dificuldades, né? Foram contratados vários jogadores, e as pessoas acham que as coisas vão acontecer num passe de mágica.

E não é assim. Tivemos dificuldades no Mineiro, tivemos dificuldades na Sul-Americana. Mas, claramente, nosso foco é o Brasileiro e a Copa do Brasil. Internamente a gente conversa, e, se Deus quiser, vamos conseguir chegar na Libertadores, que é um objetivo nosso - finalizou o atacante.

continua após a publicidade

➡️ Decisão de Gabigol após gol em Cruzeiro x Flamengo divide web

O quem vem por aí?

As próximas partidas de Cruzeiro e Flamengo são por competições internacionais. Enquanto a Raposa visita o Mushuc Runa, do Equador, pela Sul-Americana, o Rubro-Negro vai até a Argentina enfrentar o Central Córdoba pela Libertadores. Ambos os jogos serão na quarta-feira.