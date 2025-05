Gabigol, após vitória do Cruzeiro: ‘Tenho muita estrela!’

Foram menos de 10 minutos em campo. Mas tempo suficiente para o atacante Gabigol mostrar que tem estrela. Autor do gol da vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo por 2 a 1, neste domingo (4), no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador foi muito festejado pelos companheiros e pelo técnico Leonardo Jardim, ainda no gramado.

- Tenho muita estrela, não é possível (risadas). Aconteceu isso várias vezes. Têm de aceitar que tenho um pouquinho de estrela. Então como falo sempre, estou sempre pronto para quando precisar, pode ser três, quatro minutos. Acho que papai do céu tem algo especial comigo. Sempre acontecem coisas assim – afirmou Gabigol.

O atacante, que marcou pela nona vez com a camisa do Cruzeiro, confessou que o gol contra o Flamengo teve um gosto especial para ele:

- O Flamengo é meu time do coração, como Santos também é. Todo mundo sabe do meu amor, do meu carinho pelo Flamengo, o quanto amava jogar lá. Me sinto carioca. Então é claro que tem um gostinho diferente. Mas futebol é assim. Inevitável - comentou.

Gabigol esperou o jogo acabar para comemorar a vitória. Após o gol, o atacante foi contido na comemoração:

- Não comemorei. É respeito ao Flamengo total. Foi o time em que mais joguei, onde mais morei. Foi o time que me deu tudo. Todo mundo sabe do meu amor, do meu respeito. Vejo todos os jogos, quando é campeão eu comemoro também. O que aconteceu comigo foi com o presidente, não com o resto das pessoas e com o clube em si. Mas o Cruzeiro tem tomado meu coração. Meu coração está azul e tenho recebido muito carinho nas ruas e dentro do clube também – justificou.

Gol de Gabigol quebra tabu de 10 anos sem vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo

Com a vitória, o Cruzeiro quebrou um jejum de 10 anos sem vencer o Flamengo, no Mineirão, e manteve o aproveitamento de 100% em casa neste Brasileiro. A Raposa ocupa o quarto lugar, com 13 pontos. Quarta-feira (7), o time enfrenta o Mushuc Runa, em Riobamba, no Equador, pela Copa Sul-Americana. Domingo, joga contra o Sport, em Recife, pela oitava rodada do Brasileirão.