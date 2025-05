Gabigol publica foto com camisa do Flamengo e movimenta torcedores; veja

A "Lei do Ex" se fez presente no Mineirão no último domingo (4) com o gol de Gabigol na vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo. Após o jogo, o atacante publicou várias fotos nas redes sociais, e em uma delas, apareceu com uma camisa do Rubro-Negro amarrada no pescoço.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Bastou uma foto para os torcedores do Rubro-Negro se agitarem na web. Até o fim da noite de domingo, a publicação de Gabigol na rede social "X" já ultrapassava a marca de 15 mil curtidas, com mais de dois mil compartilhamentos. O atacante também publicou a imagem com a camisa do clube carioca nos stories do Instagram.

Cruzeiro x Flamengo teve gol de Gabigol

O Flamengo começou melhor na partida, propondo o jogo. Mas o Cruzeiro, após dar espaço para o adversário nos primeiros minutos de jogo, começou a reduzir os espaços rubro-negros, apertando a marcação. Foi assim, aliás, que a Raposa abriu o placar aos 14 minutos. Kaio Jorge recebeu passe de Lucas Romero, tirou o zagueiro Léo Pereira da jogada e chutou com força no gol de Rossi, que não conseguiu defender.

continua após a publicidade

Três minutos depois do tento cruzeirense, Cássio conseguiu impedir o que seria o gol de empate rubro-negro, em cabeçada de Léo Ortiz. Pela Raposa, Kaio Jorge, aos 30', mandou a bola no travessão. Já perto do intervalo, Arrascaeta, que recebeu assistência de Gerson, acertou um lindo chute no gol de Cássio, e deixou tudo igual no marcador.

Assim como no início da primeira etapa, o Cruzeiro voltou do intervalo com ritmo reduzido, chamando o adversário para o seu campo de defesa e buscando o contra-ataque. Com o decorrer do segundo tempo, o Cruzeiro voltou a ameaçar o gol de Rossi. Aos 31', o goleiro argentino fez duas defesas em sequência, em chutes de Matheus Pereira e Kaio Jorge.

continua após a publicidade

Gabigol, ex-Flamengo, entrou na partida aos 43 minutos, após pedido da torcida cruzeirense. Já nos acréscimos, o camisa 9, em rebote de cobrança de pênalti, garantiu a vitória da Raposa.

Veja as reações nas redes sociais: