Dono da SAF do Botafogo, John Textor, que vive momento conturbado nos bastidores, mandou recado aos torcedores do Glorioso após a eliminação na Libertadores. Nesta quinta-feira (21), a LDU reverteu o placar agregado com a vitória por 2 a 0 e avançou às quartas de final da competição continental.

— Sabemos que não é possível, mas queremos ganhar este troféu todos os anos. Nosso clube mudou desde que nos unimos, porque agora esperamos ganhar os grandes troféus e vencer as grandes equipes. Hoje à noite sentimos uma grande dor juntos, um novo tipo de dor, porque não fomos bons o suficiente e não fomos à altura das nossas próprias expectativas… Mas eu confio neste treinador e confio nestes homens. Seguiremos em frente e venceremos novamente. Juntos, venceremos — disse Textor, nas redes sociais.

Publicação de John Textor após eliminação do Botafogo (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O Botafogo foi campeão em 2024 com uma campanha histórica, desde a primeira fase preliminar, passando por gigantes como Palmeiras e São Paulo, atropelando o Peñarol na semifinal e levantando o troféu no Monumental de Núñez na final contra o Atlético-MG com dez em campo.

Na atual temporada, o Glorioso vive momento complicado com a briga entre Textor, Eagle Football e Ares nos bastidores pelo controle da SAF. No esportivo, foram muitas vendas ao longo do ano, de destaques da equipe, e a reposição não foi à altura do grande elenco do último ano.

Agora, o Botafogo vira a chave e volta a campo no próximo domingo (24), às 18h30 (de Brasília), em Caxias do Sul, contra o Juventude, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Davide Ancelotti segue na Copa do Brasil, tendo o Vasco como adversário nas quartas de final.

