Arbitragem gaúcha: “Estamos péssimos. Sentindo a vida invadida”

O Campeonato Gaúcho chega à segunda partida das semifinais da mesma forma como começou: com muitos questionamentos sobre a arbitragem. Após o erro do VAR na vitória de 2 a 1 do Grêmio sobre o Juventude, no jogo de ida, sábado passado (15), quando um pênalti claro não foi marcado pelo árbitro de campo, muito menos alertado pelo de vídeo, o clima piorou. Árbitro ouvido pelo Lance! resumiu:

– Estamos péssimos. Sentindo a vida invadida.

Responsável pela verificação das imagens na cabine na Arena, Douglas da Silva relatou em súmula que um número muito grande de pessoas estava “esperando a nossa saída [da equipe do VAR] da sala". No documento, Silva acrescentou: "Quando saímos, o vice-presidente do Grêmio, Alexandre Rossato, veio atrás da equipe, direcionando-se a minha pessoa e insistentemente me questionando sobre a decisão da arbitragem na partida”.

Súmula do VAR registra tentativa de pressão nos corredores da Arena. Foto: Reprodução

O cenário de pressão, que vem desde o começo da competição reflete no dia a dia dos árbitros. Um deles falou com o Lance!, pedindo que seu nome não fosse revelado, e comentou:

– Está sendo bem difícil. A gente se prepara o ano inteiro para a competição estadual. E na reta final é excluído por causa de dirigentes mimados que chegaram ontem no clube.

Jogos de sábado (1º) terão VAR de fora do RS

A fim de amenizar a pressão e as cobranças de cartolas da dupla Gre-Nal, a Federação Gaúcha de Futebol e a Comissão Estadual de Árbitros cedeu em parte às cobranças. Dirigentes de ambos os clubes pediram arbitragem de fora na reta final do Gauchão. Por a FGF e a CEAF/RS trouxe de outros Estados.

Dessa forma, Juventude e Grêmio, às 16h30min (de Brasília) deste sábado (28), no Alfredo Jaconi terá em campo Anderson Daronco, Maira Moreira e Tiago Diel, com Caio Max, do Rio Grande do Norte, no VAR. Às 21h30min, no Beira-Rio, para Inter e Caxias, o árbitro será Roger Goulart, auxiliado por Jorge Bernardi e Fagner Cortes, com Rafael Traci, do Paraná, no vídeo.

